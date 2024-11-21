Fortnite va offrir un skin d'un rappeur mondialement connu à tous les joueurs

Dans le but de rendre hommage au jeune rappeur, mais aussi remercier tous les joueurs pour leur soutien à Fortnite, une tenue sera offerte durant un temps limité.

Comment avoir le skin de Juice Wrld gratuitement dans Fortnite ?

La tenue Juice WRLD implacable

La pioche Couteaux 999

L'accessoire de dos Couteaux 999

L'écran de chargement Une aventure remixée

L'écran de chargement Un numéro remixé

L'écran de chargement Un toucher d'or remixé

L'écran de chargement Juice WRLD (illustration par Takashi Murakami)

Juice Wrld célébré dans Fortnite

est une saison particulière, étant donné qu'elle réintroduit le chapitre 2 pour une durée limitée, lequel est marqué par la musique. Snoop Dogg, Eminem ou encore Ice Spice sont déjà de la partie, avec leur PNJ en jeu et des skins dans la boutique. Mais Epic Games veut aller plus loin,, et pas de n'importe qui.Il y avait d'abord eu un leak, puis une confirmation de la part d'Epic Games :. Mais les choses ont légèrement changé, puisque la plage pour obtenir le skin a été très largement augmentée. Ainsi, le risque de ne pas pouvoir le récupérer est moindre.. Il suffit de lancer le jeu entre ces deux dates pour recevoir la tenue plus tard, normalement après la maintenant du 1er décembre.Voici tout ce que les joueurs obtiendront :Évidemment, Epic Games précise que tous ces objets arriveront plus tard dans la boutique, si jamais vous n'avez pas eu le temps de les récupérer.La célébration ne s'arrête pas là, puisque le rappeur américain, tragiquement décédé d'une overdose en 2019, va lui aussi avoir le droit à son lieu-dit. Une arme lui rendra également hommage,Enfin, tout cela se conclura en même temps que la fin de Fortnite Remix avec l'événement Remix : la conclusion, un événement qui aura lieu en direct dans le battle royale et mettra en avant les quatre artistes, à savoir Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice et Juice Wrld.