Fortnite va désactiver le mode Zéro Construction dans quelques jours

Une partie des joueurs n'aura plus accès au mode Zéro Construction de Fortnite d'ici quelques jours...
Epic Games a annoncé une modification majeure pour Fortnite Zéro Construction
, l'un des modes les plus appréciés des joueurs occasionnels depuis son introduction durant le chapitre 3. Cependant, face à un manque de popularité ces derniers mois, le studio a pris la décision de désactiver une partie du mode Zéro Construction d'ici quelques jours
...
Le mode classé Zéro Construction OG sera bientôt supprimé
Fort heureusement, ce n'est qu'une version du mode parmi tant d'autres qui est touchée. Dans une publication sur X (anciennement Twitter), Epic Games a révélé que le mode classé OG Zéro Construction ne dispose pas d'un nombre suffisant de joueurs pour garantir des parties équilibrées
. Les modes compétitifs nécessitant un matchmaking strict et excluant les bots, remplir les lobbys devient de plus en plus compliqué, notamment dans certaines régions du monde.
Ainsi, à partir du 4 mars, les joueurs de Brésil, du Moyen-Orient, d'Océanie et d'Asie ne pourront plus accéder à ce mode. En revanche, les régions Europe et NA-Central, qui comptent parmi les plus peuplées en termes de joueurs Fortnite, conserveront l'accès à ce mode jusqu'à la fin de la saison OG 2, le 25 mars. Epic Games précise que « Le mode classé OG Zéro Construction pourrait être réintroduit à l'avenir
».
Pourquoi Epic Games prend cette décision ?
Depuis deux ans, Fortnite a élargi son offre de modes de jeu avec des ajouts comme Festival, Rocket Racing, LEGO Fortnite et Frénésie. De plus, les cartes créées par la communauté représentent plus d'un tiers du temps de jeu total sur la plateforme. Cette diversité a fragmenté les joueurs, rendant certains modes moins populaires et plus difficiles à maintenir, avec un matchmaking très long avant le début de la partie.
Malgré le succès initial de Zéro Construction, le mode classique avec construction reste le plus populaire, notamment en jeu compétitif
. Pour l'instant, les joueurs devront s'adapter et se tourner vers d'autres modes compétitifs encore disponibles dans Fortnite. Lesquels sont nombreux. Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse
, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
.
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