Fortnite pourrait accueillir les personnages de The Boys

Alors que la célèbre série The Boys s'apprête à tirer sa révérence avec une ultime saison, qui est en cours de diffusion, une fuite crédible indique que Homelander et sa bande s'inviteront très prochainement dans Fortnite avec des nouveautés explosives et inédites.

La dernière saison de The Boys, qui sera normalement la dernière diffusée, est disponible depuis début avril et les derniers épisodes le seront à la fin du mois de mai, ce qui viendra clore sept ans d'aventure pour les amateurs de la série. Mais nous devrions retrouver une partie de cet univers dans Fortnite. C'est en tout cas ce que prédisent les dernières fuites, qui ne se trompent presque jamais.

Une fuite qui confirme l'arrivée de Vought International

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux, mais c'est désormais perçu comme une quasi-certitude. Sam Leakss, qui fait partie des plus grosses sources fiables de Fortnite, a partagé des détails particulièrement croustillants concernant l'avenir du jeu développé par Epic Games. Après avoir accueilli d'innombrables icônes de la culture populaire, le titre s'attaque enfin à ce monument de la satire.

THE BOYS x FORTNITE IS CONFIRMED TO BE IN THE WORKS 🔥



Will most likely drop later this season, and should also feature car cosmetics pic.twitter.com/iLMa8huZ65 — Sam (@SamLeakss) April 16, 2026

Selon ses informations, cette collaboration est bel est bien prévue et serait programmée pour arriver durant cette saison 2 du Chapitre 7 de Fortnite. Il n'a toutefois pas été précisé si ce crossover se fera par le biais d'un événement en jeu, comme aime parfois le faire Epic Games, ou par la simple présence de skins dans la boutique du jeu, ce qui est de plus en plus fréquent.

Quels personnages pour ce crossover explosif ?

Pour le moment, l'identité exacte des protagonistes qui bénéficieront d'une tenue dédiée dans la boutique d'objets reste un secret industriel bien gardé. Toutefois, le potentiel commercial d'une telle alliance est tout simplement gigantesque. Il est hautement probable que les figures de proue du groupe des Sept fassent une apparition remarquée. Il est très facile d'imaginer que Homelander soit présent, tout comme Stella ou encore Billy Butcher et la Crème du côté des Boys.

La fuite précise qu'un skin pour les véhicules pourrait aussi être de la partie. En sachant que le dernier épisode sort le 20 mai, il est possible que cette collaboration arrive au même moment dans Fortnite.

Un historique de collaborations vidéoludiques assumé

Ce n'est absolument pas la première fois que l'univers sombre de The Boys s'exporte avec succès dans l'industrie du jeu vidéo. Nous avons déjà vu l'univers débarquer dans Call of Duty, mais aussi dans Rainbow Six Siege, deux autres jeux de tir.

Il ne reste désormais plus qu'à patienter sagement pour découvrir comment Epic Games réussira le tour de force d'intégrer cet univers mature dans son environnement coloré. Réponse dans quelques semaines, tout au plus.