Fortnite va accueillir l'une des séries les plus populaire de tous les temps

Epic Games aime proposer des crossover pour son battle royale, et le studio vient d'annoncer la prochaine série qui débarquera dans Fortnite, et ça risque de faire plaisir aux joueurs.

Un teasing très énigmatique

You're invited! We're dying for you to join us. pic.twitter.com/lW4hYC6Qeo — Fortnite (@Fortnite) June 3, 2025

À quoi peut-on s'attendre dans Fortnite ?

Des skins et cosmétiques → Les fameux gardes masqués aux symboles reconnaissables, ou les personnages emblématiques tels que Seong Gi-hun, Kang Sae-byeok et Oh Il-nam pourraient bientôt rejoindre la boutique Fortnite.

Les fameux gardes masqués aux symboles reconnaissables, ou les personnages emblématiques tels que Seong Gi-hun, Kang Sae-byeok et Oh Il-nam pourraient bientôt rejoindre la boutique Fortnite. Des modes de jeu inédits → La communauté Fortnite avait déjà recréé des jeux cultes de Squid Game via le mode Créatif. Une version plus officielle de ces jeux ou de nouvelles épreuves directement intégrées au gameplay semble plausible.

La communauté Fortnite avait déjà recréé des jeux cultes de Squid Game via le mode Créatif. Une version plus officielle de ces jeux ou de nouvelles épreuves directement intégrées au gameplay semble plausible. Des points d'intérêt sur la carte → De nouvelles zones inspirées de la série pourraient apparaître sur l'île, offrant aux joueurs la possibilité d'explorer l'univers unique et inquiétant de Squid Game.

Une date de sortie encore inconnue

Disponibilité dans la boutique Fortnite

Après avoir envahi Netflix puis Call of Duty, la série phénomènes'apprête enfin à débarquer dans. Epic Games vient en effet d'annoncer officiellement ce nouveau crossover très attendu par les fans du jeu battle royale, enrichissant encore davantage un univers déjà riche en collaborations spectaculaires.Pour officialiser l'arrivée prochaine dedans Fortnite, Epic Games a partagé une image énigmatique, présentant les célèbres symboles du cercle, du triangle et du carré accompagnés d'un simple sourire malicieux.De quoi immédiatement enflammer l'imagination des fans, impatients de savoir quels éléments de la série à succès seront intégrés au jeu.Si Epic Games est resté discret sur les détails du crossover, les joueurs imaginent déjà plusieurs ajouts possibles. Parmi eux :Epic Games n'a pas encore communiqué, le jeu étant actuellement sur la fin de la saison Star Wars, qui se terminera le 7 juin.Il est possible que ce partenariat arrive lors de la prochaine saison. En sachant que la saison 3 de Squid Game arrive le 27 juin sur Netflix, ce crossover pourrait débarquer à ce moment-là dans le battle royale, pour mettre en avant cette ultime saison.Comme pour chaque événement majeur, il est fort probable que les cosmétiques issus de Squid Game soient proposés individuellement ou sous forme de packs dans la boutique en jeu, afin que chacun puisse choisir ses éléments favoris ou tout acquérir à prix avantageux.Mais nous en saurons plus lorsque le partenariat entre Fortnite et Squid Game sera disponible.