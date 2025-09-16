Fortnite : Une fuite évoque une collaboration avec l'un des phénomènes de l'année 2025

Surfant toujours sur les tendances, Fortnite captive sa communauté avec des collaborations mettant en scène de nombreuses licences populaires. Mais la dernière rumeur en date évoque un partenariat coloré avec le film qui a fait chanter le monde entier tout l'été.
Depuis son premier chapitre, Fortnite
s'est offert des collaborations avec de nombreux héros populaires, des licences cultes et même des célébrités. De Lady Gaga aux personnages de Dragon Ball Z en passant par Family Guy, My Hero Academia, The Witcher ou MrBeast, les figures les plus iconiques ont eu leur événement en jeu ou leur skin thématique. D'ailleurs, les insiders attendent le moindre indice concernant la prochaine collaboration à venir dans le titre d'Epic Games.
La dernière fuite en date a été relayée le 15 septembre 2025 par Loolo_WRLD, un leaker spécialisé dans le titre. D'après ses sources, le film le plus populaire de Netflix serait en passe de recevoir sa collaboration en jeu
. Si la rumeur est vraie, elle devrait combler les fanatiques des Huntrix et des Saja Boys.
Les héroïnes de KPop Demon Hunters bientôt dans Fortnite ?
Véritable phénomène de l'été 2025, KPop Demon Hunters
est devenu en quelques semaines le film le plus vu de tous les temps sur Netflix. Quel que soit votre âge, il y a d'ailleurs peu de chances que vous ayez échappé à la bande originale de ce film d'animation coloré et à ses chansons ultra-entrainantes, que ce soit Golden, Soda Pop ou Takedown. Face au succès inattendu du film, de nombreuses marques tentent de profiter du phénomène. Fortnite pourrait bien en faire partie.
En plus de Loolo_WRLD, d'autres leakers ont déjà parlé de ce possible crossover entre Fortnite et KPop Demon Hunters. D'ailleurs, ils sont nombreux à évoquer un lancement pendant la saison en cours, soit avant le 1er novembre 2025
. Face à ces rumeurs, les internautes se sont enflammés et ont partagé leurs souhaits si cette collaboration arrivait en jeu : skins représentant les Huntrix, accessoires à l'effigie de Derpy et Sussie...
D'autres rumeurs annonçant des collaborations propagées sur les réseaux sociaux
Malgré l'engouement du public, la nouvelle reste à prendre avec des pincettes sans une confirmation d'Epic Games.
En effet, depuis quelques semaines, les leaks et les rumeurs liés aux éventuels crossovers de Fortnite se sont multipliés. Certains ont évoqué une collaboration avec REPO, tandis que d'autres mentionnent un événement mettant le streamer IShowSpeed
à l'honneur.
Pour l'heure, les dernières collaborations officielles confirmées dans Fortnite incluent Peacemaker (disponible depuis le 14 septembre 2025) et Kai Cenat (depuis le 13 septembre). Mais si Rumi, Mira et Zoey débarquent dans le titre d'Epic Games, elles risquent fort de faire sensation !
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