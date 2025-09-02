Fortnite : Une fonctionnalité très attendue encore repoussée

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 septembre 2025 à 19h10
La mise à jour v37.0 de Fortnite n'a pas convaincu les joueurs, et l'actualité s'assombrit davantage avec l'annonce d'un nouveau report pour certaines des fonctionnalités les plus prometteuses de l'UEFN.
Fortnite : Une fonctionnalité très attendue encore repoussée
Depuis le lancement de l'Unreal Editor for Fortnite (UEFN), Epic Games promet aux créateurs une liberté de plus en plus large. Mais certaines fonctionnalités clés attendues depuis longtemps continuent d'être repoussées, au grand désarroi de la communauté Fortnite. Le dernier report en date concerne les armes personnalisées, qui voient leur arrivée une nouvelle fois décalée.

Les armes personnalisées repoussées à 2026

Confirmé par le leaker Hypex sur X, le développement des armes personnalisées prend encore plus de temps que prévu. Initialement prévues pour la fin 2024, puis pour 2025, elles ne devraient finalement pas arriver avant début 2026. Cette fonctionnalité était pourtant l'une des plus attendues des joueurs, car elle devait permettre aux créateurs UEFN de concevoir de véritables armes inédites, et non de simples reskins de modèles existants.

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Physiques et objets personnalisés également touchés

Les armes ne sont pas les seules victimes de ce report. Toujours selon Hypex, deux autres fonctionnalités essentielles sont elles aussi retardées :
  • Système de physiques : repoussé à fin 2025.
  • Objets personnalisés : également décalés à fin 2025.
Ces reports s'ajoutent à une série de retards déjà mal vécus par les créateurs, qui peinent à croire qu'ils verront ces outils arriver un jour. Cela réduit les possibilités pour les créateurs, et concerne donc directement les joueurs, qui ne peuvent pas voir de nouveaux modes de jeu avec des fonctionnalités originales être ajoutées.

Une communauté sceptique

Dans les réactions des joueurs, le ton est clair et le doute s'installe. Beaucoup estiment que ces fonctionnalités finiront par être encore repoussées, voire abandonnées. Des messages comme « on n'aura jamais ce truc » ou « ça va encore être repoussé » traduisent la lassitude d'une communauté qui attend ces ajouts depuis plus d'un an. 

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Si les retards frustrent, Epic n'a pas encore abandonné ces projets. L'arrivée des armes personnalisées et des autres outils représenterait un tournant pour l'UEFN, capable de transformer Fortnite en un véritable bac à sable compétitif pour les créateurs, permettant aux joueurs d'être gâtés et de profiter de nombreuses nouveautés innovantes, et de rendre de fait Fortnite encore plus populaire qui ne l'est déjà.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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