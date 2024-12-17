Fortnite : Une étrange et surprenante collaboration arrive

Les dataminers de Fortnite viennent de révéler une étrange collaboration à venir, avant qu'elle ne soit officialisée par Epic Games, qui devrait étonner la plupart des joueurs.
Epic Games multiplie les collaborations, et alors que Bob l'éponge vient à peine d'arriver
dans Fortnite
voici qu'une nouvelle vient d'être officialisée juste après avoir leaké, dans un univers très différent, qui risque de ne pas correspondre à tous les joueurs.
Skibidi Toilet arrive dans Fortnite
Le phénomène Skibidi Toilet, l'un des mèmes les plus populaires de ces dernières années, s'apprête à envahir Fortnite
. Selon le leaker SpushFNBR (et relayé par les autres insiders de Fortnite), un pack Skibidi Toilet sera disponible dans la boutique du jeu à partir du mercredi 18 décembre. Notez qu'Epic Games a d'ores et déjà officialisé la collaboration, sans dévoiler le contenu.
Les joueurs pourront acquérir le pack complet pour 2 800 V-Bucks ou choisir les objets à la carte :
- Skin Plungerman → 1 500 V-Bucks, avec une variante LEGO et un sac à dos Skibidi
- Sac à dos Skibidi Toilet → 600 V-Bucks
- Pioche Plungerman's Plunger → 800 V-Bucks
L'arrivée de Skibidi Toilet dans Fortnite reste tout de même assez intrigante, puisque malgré la dimension du mème, nous restons loin de l'univers de Fortnite, et surtout de sa population, dont la majeure partie n'aura surement pas la référence.
Quoi qu'il arrive, cela confirme la force de Skibidi Toilet
, qui a, plus tôt cette année, annoncé un film et une série télévisée inspirés des différentes vidéos mises en ligne.
commentaire (0)