Fortnite accueille Bob l'éponge

Bob l'éponge, l'un des personnages les plus emblématiques, arrive dans Fortnite d'une façon assez originale. Signe d'une plus grande collaboration plus tard ?
Epic Games arrive encore à surprendre la communauté, sept ans et demi après sa sortie. Cette fois, c'est l'annonce d'une collaboration avec un personnage connu de toutes et tous : Bob l'éponge
. Ce bonhomme jaune arrive dans Fortnite
par le biais de différents modes de jeu.
Bob l'éponge débarque dans Fortnite
Attention à la fausse joie, pour le moment, il ne s'agit pas de skins
. Uniquement des modes de jeu, mais ces derniers ont été créés spécifiquement pour la communauté, par SpongeBobPlay, dans le cadre d'un partenariat officiel. Nous retrouvons donc quatre modes spéciaux
, lesquels offrent une expérience originale dans Fortnite.
- Bikini Bottom Only Up
- SpongeBob Slap Flight
- SpongeBob Red vs Blue
- Bikini Bottom Prop Hunt
Comme vous l'avez très probablement compris, le premier est un mode Only Up qui vous demandera d'escalader le plus haut possible. Le deuxième, quant à lui, vous demandera de combattre des adversaires, tout comme le troisième, dans un registre différent. Le dernier, enfin, reprend le mode Prop Hunt, le tout dans l'univers de Bob l'éponge.
Pour y accéder, c'est simple. Vous pouvez les trouver directement depuis votre écran d'accueil de Fortnite, ou utiliser les codes communiqués par Epic Games :
- Bikini Bottom Only Up → 6719-4656-3054
- SpongeBob Slap Flight → 7553-2540-2748
- SpongeBob Red vs Blue → 0762-5568-4050
- Bikini Bottom Prop Hunt → 8840-0539-0526
En jouant à ces modes, les joueurs progresseront dans le Passe de combat, tout naturellement. Aucune autre nouveauté concernant Bob l'éponge dans Fortnite
n'a été dévoilée, mais il est possible qu'Epic Games propose d'autres choses à l'avenir, comme des skins.
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