Fortnite : Un terme à caractère sexuel repéré dans un trailer officiel

Epic Games a dû retirer précipitamment une bande-annonce de Fortnite ce week-end. Voulant jouer la carte de la provocation avec des citations censurées, l'éditeur a laissé passer un pseudonyme contenant un terme argotique sexuel, provoquant l'hilarité et la gêne sur les réseaux sociaux.
Epic Games a tenté une approche marketing plus audacieuse pour promouvoir le Chapitre 7 de Fortnite
, mais l'initiative s'est retournée contre le géant américain de manière spectaculaire. En voulant intégrer des citations authentiques de fans issues des réseaux sociaux, l'éditeur a laissé passer un détail qui a contraint ses équipes à supprimer la vidéo en urgence. L'incident, repéré par les internautes, souligne l'importance cruciale de la modération, même pour une entreprise de cette envergure
.
Une volonté de provocation qui tourne mal
Pour vendre son nouveau chapitre, Epic Games a décidé de jouer la carte de la « hype » débridée. La bande-annonce, diffusée ce week-end, mettait en scène des commentaires de joueurs enthousiastes, avec une particularité : les jurons étaient censurés par des astérisques pour donner un côté rebelle et authentique à la promotion
. On pouvait y lire des phrases comme « C'est un p* de rêve éveillé
» ou d'autres éloges fleuris, soigneusement aseptisés pour le jeune public. Cependant, si les équipes marketing ont bien pensé à masquer les grossièretés dans les textes, elles ont totalement omis de vérifier les pseudonymes des auteurs de ces citations.
C'est aux alentours de la 24ème seconde que le dérapage a eu lieu. Une citation affichait : « Le meilleur p* de jeu de tous les temps mec
». Jusque-là, rien d'anormal pour cette campagne. Le problème résidait dans l'attribution de cette phrase. Le pseudonyme affiché à l'écran, et donc visible par des millions de joueurs, était « JonesyFrotting »
. Si la première partie du nom fait référence au célèbre personnage du jeu, la seconde partie renvoie à une pratique sexuelle bien spécifique que personne chez Epic n'a pris la peine de vérifier sur Google avant validation.
La signification que personne n'avait vu venir
C'est l'utilisateur lui-même qui a réagi sur Twitter, surpris de voir son pseudonyme apparaître dans une communication officielle de l'un des jeux les plus populaires au monde. Pour ceux qui l'ignoraient, comme manifestement les employés d'Epic, le terme « frotting » désigne l'acte de frottement génital, entre deux hommes principalement. Une définition bien loin de l'univers coloré et tout public de Fortnite. L'utilisateur a déclaré :
J'étais assez surpris de voir ma citation dans le trailer, avec mon identifiant complet.
Il est évident que ce terme n'a pas sa place dans une vidéo promotionnelle susceptible d'être vue par des enfants. Bien que le mot soit obscur pour le grand public, sa présence a suffi pour créer un début de polémique et surtout beaucoup de moqueries en ligne. Epic Games a réagi en supprimant la vidéo
, probablement alerté par le bruit grandissant sur les réseaux sociaux. Si la vidéo a disparu des canaux officiels, elle reste évidemment visible via les reposts d'internautes, illustrant une fois de plus que rien ne s'efface jamais vraiment d'Internet.
Enfin, rappelons qu'Epic Games offre chaque jour un cosmétique aux joueurs de Fortnite
, comprenant, entre autres, deux skins.
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