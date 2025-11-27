Fortnite : Un teaser du Chapitre 7 dissimule un indice mystérieux sur une future collaboration

Alors que le Chapitre 6 touche à sa fin, Epic Games a dévoilé un teaser qui enflamme la toile. Un détail visuel laisse présager une collaboration inattendue avec l'univers LEGO Ninjago pour le lancement du Chapitre 7.
La transition entre les chapitres de Fortnite
est toujours une période d'effervescence pour la communauté, et le passage imminent vers le Chapitre 7 ne fait pas exception à la règle. Alors que le Chapitre 6 vit ses derniers instants, Epic Games a publié un premier aperçu vidéo
qui, bien que très court, regorge d'informations pour les observateurs les plus attentifs. Ce n'est pas tant l'ambiance générale qui a retenu l'attention, mais un objet bien spécifique, visible brièvement, qui semble confirmer une rumeur persistante : l'arrivée en force de la licence LEGO Ninjago au sein du Battle Royale
.
Un indice visuel qui ne trompe pas
Les joueurs ont décortiqué le clip de six secondes partagé sur le compte officiel Twitter de Fortnite et leur analyse s'est portée sur le coin inférieur droit de l'écran. On y distingue nettement une nouvelle arme dont le design est sans équivoque pour les connaisseurs de l'univers des briques danoises. Il s'agit d'une réplique quasi parfaite des Nunchakus de Foudre
, l'une des Armes d'Or emblématiques de la saga Ninjago
.
Bien qu'Epic Games n'ait pas encore officialisé la chose, la présence de cet artefact rend la théorie d'un crossover plus que probable. La logique commerciale est implacable, avec l'existence d'un mode LEGO permanent dans Fortnite
, intégrer Ninjago
, qui reste l'une des franchises les plus populaires et les plus lucratives du fabricant de jouets, semble être une étape naturelle pour enrichir le contenu des deux modes de jeu.
Un gameplay survolté à l'horizon
Si ces fameux Nunchakus de Foudre intègrent effectivement l'arsenal du Chapitre 7
, les joueurs doivent s'attendre à des changements significatifs dans la méta du jeu. Dans l'œuvre originale, ces armes permettent de générer et de manipuler la foudre. En termes de gameplay, cela pourrait se traduire par une mécanique similaire à celle des éclairs de Zeus, vus dans une saison précédente, offrant une puissance de feu dévastatrice à distance ou au corps-à-corps.
De plus, l'intégration de cet objet ouvre la porte à d'autres fonctionnalités cosmétiques ou pratiques. Dans la série, les Nunchakus ont la capacité de se transformer en véhicule, le Storm Glider de Jay. Il est donc tout à fait envisageable que cet item serve à la fois d'arme mythique et de planeur, ou qu'il débloque des capacités de déplacement inédites pour traverser la nouvelle carte.
Patience avant la confirmation officielle
L'événement Heure zéro
devrait lever le voile sur l'ensemble des mystères entourant ce nouveau chapitre. C'est généralement après cette grande messe virtuelle que les développeurs confirment les partenariats à venir. Toutefois, il convient de rester prudent : la présence d'un objet dans les fichiers ou les teasers ne garantit pas une disponibilité dès le jour du lancement
. Il est possible que cette collaboration Ninjago
soit déployée plus tard dans la saison, servant de produit d'appel pour maintenir l'intérêt des joueurs sur la durée.
La réponse sera donnée au plus tard le 29 novembre, date à laquelle le Chapitre 6 laissera sa place au Chapitre 7
et ses nouveautés.
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