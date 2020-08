Fortnite : Un skin Wolverine serait en approche

POSSIBLE Leak: Epic were planning to make a Wolverine skin & Wolverine Claws pickaxe, he might be the season 4 secret skin or just an itemshop skin! (this is from a very trusted source) — HYPEX (@HYPEX) August 15, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir vu débarquer Deadpool, Captain America ou encore Aquaman en skin de saison, ou encore Batman et Harley Quinn dans la boutique et avant l'arrivée du Joker plus tard dans l'année Cette information provient du dataminer Hypec qui indique ce cela émane d'une « source très fiable ». Toutefois, nous ne savons pas siarrivera en tant que skin secret, un skin de saison ou simplement via la boutique de cosmétiques. Cependant, il semble bel et bien que Logan, de son vrai prénom, arrivera durant la saison 4. En plus d'une tenue, les joueurs pourront mettre la main sur un outil de collecte, nommé Wolverine Claws pickaxe en version originale.Si nous nous référons aux anciennes saisons, la 2 a vu Deadpool en tant que héros mis en valeur, qui est issu de l'univers Marvel, alors que cette saison 3 a mis Aquaman sur le devant de la scène, lequel appartient à l'univers DC Comics. De ce fait, un roulement pourrait être fait d'une saison à l'autre, avec le retour de Marvel pour la saison 4, et donc potentiellement de. Théorie qui tient la route lorsque nous savons que le Joker arrivera dans un pack à la mi-novembre , ce qui correspondra plus au moins au lancement de la saison 5, si tout se passe comme prévu.