Détail du pack Dernier rire pour le skin du Joker

Tenue Le Joker

Tenue Poison Ivy

Tenue Midas Rex

Accessoire de dos Boîte à insurrection

Pioche Mauvaise blague

Pioche Vengeance du Joker

Emote Tire une carte

1 000 V-bucks

Quand sortira le pack Dernier rire du Joker ?

Nous n'avons pas oublié les joueurs sur PC et mobile. Nous vous expliquerons bientôt comment acheter le pack Dernier rire dans Fortnite.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après l'implantation de cosmétiques à l'effigie de Batman ou d'Harley Quinn, c'est au tour d'un autre personnage emblématique de l'univers DC Comics, ayant un lien particulier avec les deux autres super-héros, qui arrivera dans, puisque nous allons voir débarquer le diaboliqueCe dernier fera son arrivée via un pack très fourni et complet, puisque trois tenues seront disponibles,, Poison ivy et Midas Rex. Deux pioches, une emote et un accessoire de dos feront également partie du bundle, qui risque d'être très prisé. En guise de bonus, les joueurs pourront également récupérer 1 000 V-bucks dans le pack.Malheureusement, nous ne savons pas encore quel sera le prix de ce pack, puisque Epic Games n'a pas encore communiqué d'information à ce sujet.Le bundle Dernier rire est attendu pour, afin d'arriver « à temps pour la sortie des consoles nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X ». Qui plus est, une version physique sera disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. Si le pack arrivera bien sur PC et mobile, nous ne savons pas encore de quelle manière, étant donné que Epic Games explique que nous aurons bientôt plus de détails pour ces deux plateformes.Rendez-vous donc dès le 17 novembre pour accueillir un nouveau protagoniste de l'univers DC Comics, avecqui devrait séduire de nombreux joueurs. L'article sera mis à jour dès lors que de plus amples informations seront disponibles.