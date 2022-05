Fortnite : Un skin Obi-Wan Kenobi bientôt disponible ?

Un skin Obi-Wan Kenobi bientôt dans Fortnite ?

Avec le retour de Star Wars dans Fortnite , de nombreux joueurs s'attendaient à ce qu'un skin inédit soit disponible, mais ce n'est malheureusement pas encore le cas. Les joueurs du battle royale on en effet pu (re)découvrir les skins qui avaient été commercialisés à l'époque, à l'image de Rey ou Kylo Ren. Cependant, Epic Games aurait bien teasé l'arrivée d'unPour le moment, il n'est pas certain que l'un des Jedi les plus célèbres soit implanté en jeu, grâce à un skin, mais plusieurs indices laissent penser que cela sera le cas. Premièrement, lors de l'annonce du retour de Star Wars dans Fortnite , une vidéo a été publiée, laquelle se termine par une personne tenant un sabre laser. Cette dernière est, selon toute vraisemblance,C'est en tout cas son sabre que nous voyons au premier plan.De plus, les Stormtroopers ont débarqué sur l'île et ont pour mission de, ce qui peut suggérer que celui-ci fasse une arrivée d'ici peu de temps.En sachant qu'une série centrée sur Obi-Wan Kenobi sera diffusée sur Disney+ dès le 27 mai,, surtout que Disney et Epic Games ont, par le passé, fait plusieurs collaborations. Si un skin arrive, espérons que cela se fasse par le biais d'un événement en jeu, permettant aux joueurs de le récupérer grâce à quelques défis, et non pas simplement dans la boutique, comme pour les derniers partenariats.Il est également possible qu'Epic Games tease non pas un skin,, ce qui serait bien moins intéressant pour la communauté.