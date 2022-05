Fortnite : Star Wars de retour, avec les sabres laser et les skins

Star Wars de retour dans Fortnite

Où trouver des sabres laser dans Fortnite ?

Sabre laser vert → Luke Skywalker

→ Luke Skywalker Sabre laser rouge → Kylo Ren

→ Kylo Ren Sabre laser violet → Mace Windu

→ Mace Windu Sabre laser bleu → Obi-Wan

Les skins Star Wars de retour dans la boutique

Stormtrooper impérial

Kylo Ren

Zorii Bliss

FinnTM

ReyTM

Sith Trooper

Boba Fett

Fennec Shand

Krrsantan

Sans surprise, étant donné que cela avait plus ou moins leaké,. Cela se fait à l'occasion du Star Wars Day, ce 4 mai, jour où les amoureux de la licence célèbrent Star Wars dans le monde entier, notamment aux États-Unis.De ce fait, du 4 au 17 mai, plusieurs objets feront leur retour dans le battle royale, a commencé par. Les armes des chevaliers Jedi et des Sith pourront être utilisées par tous les joueurs sur le champ de bataille, à condition de les trouver.Si vous aviez déjà joué à l'époque, sachez que cela ne change pas., tout simplement, comme la plupart des autres objets sur Fortnite. Nous aurons le droit à quatre variantes :Notez que le fusil blaster E-11 est également disponible et peut s'obtenir à l'un des postes de contrôle, ou dans les coffres.Évidemment,, durant l'événement. Cela ne concerne que les skins ayant déjà été commercialisés, et non ceux qui étaient présents dans un Passe de combat. Nous pourrons notamment retrouver :Enfin, sachez qu'une petite série de défis sera proposée aux joueurs, dans le but d'obtenir une bannière de l'Empire. Ces derniers seront disponibles du 3 au 17 mai, soit durant toutes les festivités.