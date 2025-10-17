Fortnite : Un énorme bonus d'XP débarque pour le week-end

Epic Games lance un boost massif d'XP dans tous les modes de Fortnite ce week-end. Une aubaine pour les joueurs qui veulent boucler leur Passe de combat avant la fin de la saison.

Un week-end parfait pour rattraper son retard

Comment profiter du boost d'XP ?

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Bonne nouvelle pour les joueurs dequi rend la progression bien plus rapide dans tous les modes de jeu. Ce buff, déployé dès vendredi, permet aux joueurs de gravir les niveaux duplus facilement, alors que la saison touche à sa fin., offrant plusieurs jours pour enchaîner les parties et accumuler les niveaux. Il ne concerne toutefois que les actions effectuées en jeu, puisque les défis quotidiens ou hebdomadaires n'octroient pas de points supplémentaires.Heureusement, cette amélioration s'applique à tous les modes, du classique Battle Royale jusqu'aux expériences créées par la communauté, en passant par Sauver le monde, le mode PvE. Epic Games précise que ce bonus prendra fin lundi à 15 h (heure française), moment où les taux d'XP reviendront à la normale. Pour cet événement, le mode Delulu fera son retour.Aucune manipulation n'est nécessaire,. Il suffit donc de lancer une partie dans le mode de son choix. Que ce soit en solo, en duo ou dans les modes créatifs, chaque élimination, interaction ou survie prolongée rapporte davantage d'expérience.Epic Games a déjà proposé ce type d'événement par le passé, généralement à la fin d'une saison, afin de faciliter la complétion du Passe de combat pour les retardataires.D'ailleurs, la saison actuelle deprendra fin avec la conclusion de l'événement Cauchemars, prévue pour le 1novembre. Il ne reste donc qu'une quinzaine de jours pour atteindre le niveau maximum et récupérer toutes les récompenses exclusives.Ensuite, nous devrions avoir le droit à une saison thématique des Simpson, laquelle durera environ un mois avant de normalement le lancement du chapitre 7 par Epic Games, aux alentours de début décembre.