Fortnite : La tenue Pig le Boucher est gratuite pour Halloween, découvrez comment l'obtenir facilement

Les joueurs de Fortnite peuvent, encore une fois, récupérer gratuitement un skin et des accessoires, ici la tenue Pig le Boucher. Nous vous expliquons comment.
Au fil du temps, les joueurs de Fortnite
ont pu collecter une multitude de cosmétiques gratuitement, même celles et ceux qui n'ont jamais dépensé un seul euro dans le battle royale. C'est notamment grâce à des promotions ou d'événements que la communauté bénéficie de ces cosmétiques, et c'est encore une fois le cas pour la tenue Pig le Boucher et ses accessoires qui peuvent être récupérés gratuitement grâce à l'événement Halloween dans Fortnite
.
Avoir gratuitement la tenue Pig le Boucher dans Fortnite
Pour cette fois, c'est Halloween et l'événement Fortnite Cauchemars qui permet aux joueurs de Fortnite de faire le plein de récompenses gratuitement. Dans le but de faire plaisir aux joueurs et de les motiver à lancer Fortnite, tout en les incitant à revenir tous les joueurs, une tenue et donc offerte
, ainsi que six autres objets. C'est gratuit, ouvert à tous les joueurs sans exception, et plutôt facile.
En effet, pour obtenir la tenue Pig le Boucher et ses accessoires, qui sont un accessoire de dos, un spray, deux écrans de chargement, une emote et une pioche,
il suffit de jouer pour gagner de l'XP et donc des niveaux. Les objets seront offerts en fonction des paliers qui seront atteints. Voici les étapes et la récompense pour chaque « défi » :
|Récompenses
|Nombre de niveaux à gagner
|Date de fin
|Accessoire de dos Outils de Boucher
|2
|1er novembre
|Spray
|4
|1er novembre
|Écran de chargement Une vraie Boucherie
|6
|1er novembre
|Emote Hachoir à viande
|8
|1er novembre
|Écran de chargement Bienvenue chez Wuggy
|10
|1er novembre
|Pioche Couteau de boucher
|12
|1er novembre
|Pig le Boucher
|15
|1er novembre
Naturellement, tous les modes de jeux qui offrent de l'XP sont éligibles. Autant dire que tous les joueurs pourront récupérer ces sept cosmétiques. Il faut toutefois réaliser ces actions avant un certain temps, puisque l'événement se termine le 1er
novembre 2025 en début de matinée, et la tenue Pig le Boucher ne pourra plus être récupérée de cette manière par la suite
. Vous aurez donc jusqu'à la nouvelle saison pour le faire. Le skin pourrait toutefois arriver dans la boutique ultérieurement.
D'ailleurs, cette nouvelle saison sera placée sous le signe des Simpson, puisque nous devrions avoir une saison thématique d'un mois environ, avant de partir sur le nouveau Chapitre de Fortnite.
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