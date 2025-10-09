Fortnite : La tenue Pig le Boucher est gratuite pour Halloween, découvrez comment l'obtenir facilement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 octobre 2025 à 18h51
Les joueurs de Fortnite peuvent, encore une fois, récupérer gratuitement un skin et des accessoires, ici la tenue Pig le Boucher. Nous vous expliquons comment.
Fortnite : La tenue Pig le Boucher est gratuite pour Halloween, découvrez comment l'obtenir facilement
Au fil du temps, les joueurs de Fortnite ont pu collecter une multitude de cosmétiques gratuitement, même celles et ceux qui n'ont jamais dépensé un seul euro dans le battle royale. C'est notamment grâce à des promotions ou d'événements que la communauté bénéficie de ces cosmétiques, et c'est encore une fois le cas pour la tenue Pig le Boucher et ses accessoires qui peuvent être récupérés gratuitement grâce à l'événement Halloween dans Fortnite.

Avoir gratuitement la tenue Pig le Boucher dans Fortnite

Pour cette fois, c'est Halloween et l'événement Fortnite Cauchemars qui permet aux joueurs de Fortnite de faire le plein de récompenses gratuitement. Dans le but de faire plaisir aux joueurs et de les motiver à lancer Fortnite, tout en les incitant à revenir tous les joueurs, une tenue et donc offerte, ainsi que six autres objets. C'est gratuit, ouvert à tous les joueurs sans exception, et plutôt facile.

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En effet, pour obtenir la tenue Pig le Boucher et ses accessoires, qui sont un accessoire de dos, un spray, deux écrans de chargement, une emote et une pioche, il suffit de jouer pour gagner de l'XP et donc des niveaux. Les objets seront offerts en fonction des paliers qui seront atteints. Voici les étapes et la récompense pour chaque « défi » :

Récompenses Nombre de niveaux à gagner Date de fin
Accessoire de dos Outils de Boucher 2 1er novembre
Spray 4 1er novembre
Écran de chargement Une vraie Boucherie 6 1er novembre
Emote Hachoir à viande 8 1er novembre
Écran de chargement Bienvenue chez Wuggy 10 1er novembre
Pioche Couteau de boucher 12 1er novembre
Pig le Boucher 15 1er novembre

Naturellement, tous les modes de jeux qui offrent de l'XP sont éligibles. Autant dire que tous les joueurs pourront récupérer ces sept cosmétiques. Il faut toutefois réaliser ces actions avant un certain temps, puisque l'événement se termine le 1er novembre 2025 en début de matinée, et la tenue Pig le Boucher ne pourra plus être récupérée de cette manière par la suite. Vous aurez donc jusqu'à la nouvelle saison pour le faire. Le skin pourrait toutefois arriver dans la boutique ultérieurement.

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D'ailleurs, cette nouvelle saison sera placée sous le signe des Simpson, puisque nous devrions avoir une saison thématique d'un mois environ, avant de partir sur le nouveau Chapitre de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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