Fortnite : Un crossover avec Uncharted dans les cartons ?

Des skins Uncharted bientôt dans Fortnite ?

UNCHARTED COLLAB SOON??



New challenge: "Collect Treasure using an [Uncharted Treasure Map]"



(First seen by @Egyptian_Leaker) pic.twitter.com/PKA6N23O1d — Shiina (@ShiinaBR) February 1, 2022

Comme vous le savez, Fortnite est bien connu pour ses skins, très souvent issus de la culture populaire. Nombreuses sont les licences à avoir intégré le battle royale ces dernières années, pour le plus grand plaisir des joueurs, qui peuvent profiter de nouveaux cosmétiques originaux. En ce début d'année 2022,L'information est bien évidemment à prendre avec des pincettes tant qu'elle n'est pas officielle, mais les rumeurs autour de Fortnite se confirment très souvent. Au moins deux tenus, et divers accessoires devraient arriver dansCe ne serait pas la première fois que Sony s'associe avec Epic Games pour introduire l'une de ses licences dans Fortnite. Nous pouvons, par exemple, mentionner les skins Aloy (Horizon) ou encore Kratos (God of War), qui ont été implantés ces derniers mois.Qui plus est, nous avons récemment pu profiter de la sortie d'Uncharted: Legacy of Thieves Collection sur PS5 (qui est également prévu sur PC), ce qui, là encore, permettrait de mettre en avant le jeu.La bonne nouvelle est que, pour une fois,. Nous en saurons plus très rapidement.