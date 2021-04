Fortnite : Skin Aloy, comment l'obtenir ?

Comment obtenir le Skin Aloy dans Fortnite ?

Depuis de nombreux mois, les joueurs depeuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec la série de skins Marvel. Cette fois-ci, aucune raison particulière si ce n'est en rapport avec le lore de Fortnite, étant donné qu'Aloy est tout simplement l'héroïne d'Horizon Zero Dawn et sera également au cœur de sa suite, Horizon Forbidden West.Si vous souhaitez ajouter cette nouvelle tenue dans votre inventaire, vous allez devoir participer, qui se joue uniquement en duo. Rendez-vous le mercredi 14 avril, pour tenter d'obtenir le plus de points possible afin de faire partie des 800 meilleurs duos en Europe et tenter de récupérer gratuitement la tenue, mais aussi l'accessoire de dos Bonbonne à flambée, la pioche Lance d'Aloy, le planeur Étincelle, le revêtement Porteur de bouclier, l'emote Cœur Horizon et l'écran de chargement Aloy la vigie céleste.Malheureusement, la Coupe Aloy n'est disponible que pour les joueurs sur PS4 et PS5, en partie parce que la licence fut un temps une exclusivité Sony, bien que le premier opus soit arrivé sur PC l'année dernière.Notez que pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l' A2F sur votre compte Epic Games . Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel Finalement, sachez que le pack, comprenant la tenue et tous les éléments cités ci-dessus seront disponibles dès le lendemain, dans la boutique du jour. Un mode temporaire avec Aloy et Lara Croft sera également jouable dès le 15 avril.