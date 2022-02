Fortnite : Un crossover avec Destiny en approche ?

Epic Games published a new survey for Fortnite Battle Royale. One of the questions has some Destiny characters, including Mara Sov, Drifter, and Hive. | #Destiny2 pic.twitter.com/IFoRT5mGY9 — Destiny Bulletin (@DestinyNewsCom) February 5, 2022

Depuis son lancement officiel en 2017,multiple les collaborations avec d'autres studios de développement (Guerilla Games), avec des licences cinématographiques (Star Wars, Marvel, DC Comics) ou bien des personnalités publiques (Neymar Jr). Il y a seulement quelques jours, une rumeur laissait penser qu' un prochain crossover entre Fortnite et Uncharted serait dans les cartons. Ainsi, cette collaboration pourrait ajouter de multiples skins et personnages sur le jeu d'Epic Games, comme à l'accoutumée. Or, récemment, c'est une autre information, encore non officielle, qui circule sur internet.Dans un tout nouveau sondage envoyé à tous les joueurs Fortnite, les développeurs posent la question suivante : « Parmi les personnages de jeux vidéo suivants, veuillez sélectionner ceux que vous avez certainement vus ou dont vous avez entendu parler ».. Concernant cette dernière proposition, ils ajoutent une autre question autour des personnages jouables dans la licence de Bungie, afin de savoir lequel est le plus apprécié parmi la sélection donnée.Pour autant, tout cela est à prendre avec des pincettes : ce sondage n'officialise en rien cette possible collaboration. D'ailleurs, c'est le compte Twitter non officiel, Destiny Bulletin, qui a partagé l'information. De ce fait, il faut faire preuve de patience et attendre une communication officielle de la part d'Epic Games ou bien de Bungie pour être sûr que le crossover entre Fortnite et Destiny verra prochainement le jour.Pour rappel,