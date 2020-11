Fortnite : Un abonnement mensuel pourrait être proposé

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Même si les skins dans les jeux vidéo ne datent pas d'hier,, lesquels permettent, en échange d'une dizaine d'euros, de potentiellement débloquer des cosmétiques en engrangeant de l'XP. Très vite, de nombreux autres développeurs s'y sont mis, étant donné qu'il s'agit d'un moyen très facile de gagner de l'argent.Epic Games,, réfléchirait en interne à d'autres moyens pour générer de l'argent, et l'une des idées les plus abouties. Comme l'a relayé MarDlt sur son compte Twitter, les équipes d'Epic Games ont envoyé un questionnaire à quelques partenaires, afin de récolter des avis sur certains points, notamment cet abonnement, qui serait vendu entre 4,99 et 15,99 dollars par mois, le prix final n'étant bien évidemment pas encore fixé. La question est alors de savoir de quoi pourra profiter le joueur en échange de cette somme. Eh bien, en plus de pouvoir débloquer le contenu du Passe de combat, 1 000 V-bucks et un pack spécial seraient offerts aux joueurs, comme en témoigne l'image.Cette fuite ne veut évidemment pas dire que cet abonnement arrivera un jour ou l'autre,. Si les retours sont trop négatifs, il est fort probable que cette idée n'en reste qu'à ce stade, et ne soit pas implantée dans le battle royale.Ce n'est pas la première fois qu'Epic Games essaye de trouver un autre modèle économique pour Fortnite, qui est actuellement free-to-play. En effet, en début d'année, nous avions appris qu'un Passe de combat annuel avait été envisagé par la société, avant d'être abandonné Quoi qu'il en soit,, puisque les skins sont, pour rappel, d'ordre cosmétique et n'influent en aucun cas le gameplay.