Fortnite : Travis Scott bientôt de retour ?

L'une des plus grandes stars mondiales pourrait enfin faire son grand retour dans Fortnite, quatre ans et demi après avoir fait une arrivée éclatante.
Travis Scott bientôt de retour dans Fortnite ?
Travis Scott, l'un des artistes les plus populaires de Fortnite
lorsqu'il a été mis en avant dans le battle royale, pourrait faire son grand retour. Apparue pour la première fois lors de la saison 2 du chapitre 2, sa tenue est rapidement devenue un objet de collection pour les joueurs
, d'autant plus qu'elle est devenue rare avec le temps. Avec seulement six apparitions en boutique et une absence depuis le 27 avril 2020, cette rareté attise évidemment la convoitise des joueurs.
Un retour pour le Fortnite Remix ?
Avec la saison Fortnite Remix en cours, certains pensent que le moment est idéal pour réintroduire le skin de Travis Scott
. Cependant, Epic Games reste silencieux sur le sujet, puisqu'il n'y a eu aucun teasing flagrant, laissant planer le doute.
Des rumeurs circulent dans la communauté Fortnite, affirmant que le rappeur aurait été « blacklisté » en raison de polémiques qui l'entourent depuis quelque temps. Pourtant, Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, a confirmé que Travis Scott est toujours le bienvenu dans le jeu. Toutefois, la décision finale concernant la boutique d'objets ne lui revient pas.
De récents indices alimentent les spéculations. Une chanson de Travis Scott et Ice Spice
(qui vient de débarquer, notamment avec un PNJ
) est désormais diffusée sur l'île Ice Isle. De plus, l'événement de fin de saison devrait inclure des représentations géantes de rappeurs, rappelant la performance Astronomical de Travis en avril 2020, qui avait attiré un record de 27,7 millions de joueurs sur cinq représentations
, faisant de ce show l'un des plus populaires du battle royale. L'artiste avait d'ailleurs également gagné de l'argent grâce à cette jolie collaboration, estimée à 20 millions de dollars
.
Réponse fin novembre
Bien qu'Epic semble préparer le terrain pour un retour de Travis Scott, aucune confirmation officielle n'a été donnée. La saison Fortnite Remix se terminant le 1er décembre, les joueurs devront patienter pour savoir si le cinquième skin le plus rare du jeu réapparaîtra.
commentaires (2)
J'espère que Travis Scott reviendra sur fornite !
je foudrai traviscote