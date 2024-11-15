Fortnite Remix : Ice Spice, où trouver le nouveau PNJ sur l'île ?

Un nouveau PNJ est apparu sur l'île de Fortnite, Ice Spice. Nous vous indiquons son emplacement et ce qu'elle peut vous apporter.
La saison Fortnite Remix
n'est pas qu'un simple retour du chapitre 2 du battle royale, puisque celui-ci est aussi fortement porté sur la musique. En effet, plusieurs stars planétaires ont déjà fait leur apparition sur l'île, et une nouvelle vient d'arriver, apportant également de nouvelles armes. Il s'agit de l'artiste Ice Spice
, connue notamment pour ses titres Munch (Feelin' U), Bikini Bottom et In Ha Mood. Retrouvez donc l'emplacement de Ice Spice dans Fortnite
ci-dessous.
Où se trouve Ice Spice dans Fortnite ?
L'artiste américaine, nouvelle star montante du rap, est effectivement dans Fortnite
depuis peu, et a l'immense privilège d'avoir son propre PNJ, en plus d'avoir une pléthore de cosmétiques qui ont intégré la boutique, dont sa tenue.
Côté jeu, Ice Spice se trouve dans la partie nord-ouest de l'île
, puisque nous pouvons la croiser au niveau du point d'intérêt Le Requin, qui est maintenant devenu Ice Isle
, en référence à son nom, et au lieu. Vous pouvez avoir une indication plus précise de son emplacement sur la carte ci-dessous.
En allant à la rencontre de Ice Spice
, nous vous conseillons d'être armé, puisqu'elle vous attaquera au premier coup d'œil d'autant plus qu'elle est escortée par quelques sbires. Mais le jeu en vaut la chandelle, étant donné que vous obtiendrez deux armes en or, et surtout sa carte d'accès pour récolter un joli trésor.
Côté armes, vous pourrez obtenir deux objets exclusifs, le cramponneur d'Ice Spice et le fusil de sniper d'Ice Spice
. De quoi vous donner un bel avantage pour la suite de la partie.Ice Isle est donc de la troisième artiste musicale à rejoindre Fortnite en ayant son propre point d'intérêt et son PNJ
, après Snoop Dog qui est arrivé lors de la sortie, et Eminem, il y a quelques jours. D'autres devraient intégrer Fortnite Remix à mesure que la saison évolue. Nous aurons ensuite le droit au chapitre 6, qui devrait proposer un mode de jeu inédit. Rappelons également que Fortnite OG sera officiellement de retour.
Plusieurs skins Ice Isle sont également disponible dans la boutique de Fortnite.
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