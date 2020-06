La saison 3 de Fortnite s'est lancée ce 17 juin dans la matinée, avec moult nouveautés. Nous vous proposons de les découvrir ci-dessous.

La carte de Fortnite inondée

Nouvelles armes

Nouveau sniper au coup par coup

Nouveau fusil à pompe

P90

Carabine

Grappin à planeur

Lance grenade répulsive

Jug rechargeable

Fusil à pompe de Kit

AUG d'océane

Pistolet mitrailleur à tambour

Cartes à remplir et jalons

Le Vortex

À l'instar de chaque nouvelle saison, plusieurs nouveautés sont à noter pour cette saison 3 de Fortnite . Cependant, pour cette troisième saison, ces dernières sont assez nombreuses et dans certains cas assez importantes.Nous l'avons constaté suite à l' événement de fin de saison , la carte de Fortnite a été totalement inondée, et l'eau fait désormais partie intégrante du décor ! Plusieurs localisations ont donc disparue, mais ne vous inquiétez pas, la plupart de vos lieux de loots sont encore disponibles, mais différents.Du côté des nouveaux lieux, nous retrouvons Flotille, qui sera la base du Passe de combat. Deux autres points d'intérêts font leur arrivée avec Rickety Rig, qui regroupe plusieurs îles et Catty Corner, au sud-est de l'île. Notez que l'Agence s'est quant à elle transformée en l'Autorité.Au fil des semaines, l'eau devrait peu à peu se retirer, pour laisser place à une carte plus ou moins similaire à celle de cette saison 2.Comme toujours, plusieurs armes feront leur arrivée en cours de saison, mais nous pouvons dès maintenant noter que 4 nouvelles armes sont disponibles :De nouveaux PNJ ont été implantés, lesquels possèdent des armes mythiques qu'il sera possible de récupérer en les éliminant :Pour cette nouvelle saison, exit les médailles à débloquer sur le champ de bataille. Il faudra cette fois-ci débusquer des cartes à remplir, lesquelles demanderont aux joueurs de remplir quelques défis plutôt faciles.Chaque carte propose évidemment plusieurs défis, il faudra en valider six pour compléter la carte, à l'instar d'un bingo.Le dernier ajout majeur de cette saison 3 est le Vortex. Celui-ci n'est autre qu'un tourbillon au niveau de l'eau, qui vous permet de vous propulser dans les airs pour ensuite déployer son planeur. Une fonctionnalité qui devrait donc plaire aux joueurs.Cet article sera mis à jour si d'autres nouveautés ou changements importants sont trouvés.