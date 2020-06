Fortnite : Les cartes à remplir, des bonus d'XP

L'une des nouveautés de cette saison 3 de Fortnite est les cartes à remplir et les jalons. Nous vous expliquons comment cela fonctionne afin d’amasser encore plus d'XP.

Les cartes à remplir, comment fonctionnent-elles ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Epic Games ne cesse de proposer des nouveautés à ses joueurs. Cette troisième saison, qui a débuté ce 17 juin, ne déroge pas à la règle et propose moult fonctionnalités inédites , comprenant notamment, lesquelles vous permettront d'engranger encore plus d'XP pour progresser dans votre Passe de combat, et donc de débloquer les cosmétiques exclusifs de celui-ci.Contrairement aux défis hebdomadaires,se trouvent directement en jeu et, une fois trouvées, vous demanderont d'accomplir certains objectifs. Une carte est composée dedemandant de réaliser des défis plus ou moins complexes. Chaque jalon validé vous octroiera un peu d'XP, mais le but est bien entendu de valider les six pour compléter la carte, à l'image d'un bingo. Notez que vous pouvez suivre la progression de ces cartes à remplir directement depuis le menu du jeu, à gauche du menu dédié au Passe de combat.Au total, ce sont donc 49 cartes qui sont à débusquer sur le champ de bataille, proposants. Un bon moyen pour engranger de l'XP en attendant que tous les défis hebdomadaires sortent