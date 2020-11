Fortnite : Skin Venom, comment l'obtenir ?

Comment avoir le skin Venom dans Fortnite ?

La saison 4 du chapitre 2 de Fortnite met largement en avant l'univers de Marvel, puisque de nombreuses tenues de super-héros peuvent, entre autres, être récupérées via le Passe de combat, sans compter les nombreuses références faites en jeu. Néanmoins, la collaboration avec les deux géants que sont Epic Games et Marvel ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'une autre tenue exclusive pourra être obtenue. Cette fois-ci et après de nombreux leaks, nous avons affaire à Venom, l'antihéros ennemi de Spider-Man.Epic Games vient d'annoncer qu'il sera possible de récupérergratuitement dans. Cependant, il va falloir faire preuve de talent, puisque seuls quelques joueurs pourront profiter de l'offre et ajouter en avant-première cette tenue à leur inventaire.En effet, la, une compétition divisée en quatre tournois, va proposer une nouvelle série de tournois, dès ce 18 novembre avec la, permettant de récupérer, à condition de faire de bonnes performances. Par exemple, en Europe, seuls les 800 meilleurs joueurs pourront l'obtenir. Notez que la coupe n'est jouable qu'en duo, sans l'option pour combler un groupe, et chacun des membres doit avoir l' authentification à double facteurs . N'hésitez donc pas à recruter votre coéquipier dès maintenant pour ne pas être pris au dépourvu.Néanmoins, étant donné la faible chance de la récupérer via la Super série K.-O. Marvel, les joueurs devraient normalement pouvoir l'obtenir plus tard, puisque le studio précise qu'il s'agit ici d'un accès en avant-première. Comme pour la tenue Daredevil, Ghost Rider et Black Widow avant elle, il sera possible de récupérer celle-ci dans la boutique du jeu d'ici quelques jours. Le règlement officiel est disponible ici Qui plus est, tous les joueurs participants à la coupe recevront. Un autre tournoi, le 21 novembre, devrait également avoir lieu, lequel pourrait proposer une nouvelle tenue de super-héros.