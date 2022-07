Fortnite : Skin Khari (évolution galactique), comment l'obtenir gratuitement ?

Comment obtenir le skin Khari (évolution galactique) dans Fortnite ?

Depuis de nombreux mois, les joueurs depeuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Des personnes réelles ont également fait leur apparition, à l'image de Bruno Mars et d'Anderson .Paak. Mais en ce mois de juillet, c'est une tenue spéciale qui pourra être récupérée par certains joueurs,Si vous souhaitez ajouter cette nouvelle tenue dans votre inventaire, et les accessoires qui vont avec, deux conditions sont à remplir. La première, la plus difficile, être doté d'un appareil Android. La deuxième, participer et performer lors. En effet, vous allez devoir participer àlaquelle a lieu les 16 et 17 juillet qui se joue uniquement en solo en Zéro construction. Vous aurez une chance d'obtenir, si vous faites partie des meilleurs joueurs.Obtenir 8 points vous permettra de débloquer, d'office, l'aérosol Création galactique.Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l' A2F sur votre compte Epic Games . Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel. Si vous avez un appareil Android, n'hésitez pas à téléchargertout de suite, afin de vous entraîner pour récupérer. Si jamais vous n'avez pas de téléphone compatible, alors vous ne pourrez pas y participer et tenter de gagner ce skin, qui n'est pas prévu pour être intégré dans la boutique. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.