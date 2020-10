Fortnite Skin Generator, pour des skins aléatoires

La tenue

Le planeur

L'accessoire de dos

L'outil de collecte

La traînée

Le revêtement

Comme dans tout bon jeu multijoueur qui se respecte depuis quelques années, les skins ont une place importante dans. Depuis septembre 2017, les joueurs ont eu l'occasion de débloquer moult objets cosmétiques, près de 13 000 à l'heure où nous écrivons ces lignes. De ce fait, il peut, peut-être, être compliqué de choisir un ensemble original avant de se lancer sur le champ de bataille. Si tel est le cas, pas de panique, il existe une technique : celles deCe genre de site, il en existe des dizaines, mais de nombreux sont frauduleux, en essayant par exemple de récupérer vos identifiants Epic Games.est l'un des plus sûrs, mais aussi l'un des plus utilisés par la communauté. Il est gratuit, sécurisé, et vous n'avez pas besoin d'entrer vos informations pour profiter de ses fonctionnalités.Avecvous pourrez donc générer aléatoirement les six ensembles personnalisables avec des skins, afin de vous donner quelques idées, si vous possédez les skins qui vous sont proposés, bien évidemment. Vous allez pouvoir générer les éléments suivants :Notez bien que vous ne récupérerez pas les skins qui sortent. Il s'agit simplement de vous donner une idée, à partir de la base de données d'Epic Games qui, comme dit précédemment, est composée d'environ 13 000 skins, en comptant également les emotes et les kits de musique, qui ne sont ici pas pris en compte. Si votre sélection ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à réappuyer sur la catégorie que vous souhaitez modifier pour en avoir un nouveau.Pour rappel, voici la signification des couleurs : Orange → Légendaire, Violet → Épique, Bleu → Rare, Vert → Atypique et Gris → CommunIl vaut donc mieux avoir une belle petite collection de cosmétiques pour profiter pleinement de, au risque de chercher pendant de longues heures avant de tomber sur l'un des skins en votre possession. Dernière petite précision, le nom des skins est en anglais, comme vous l'aurez remarqué.Comme nous vous le disions ci-dessus, si vous passez par un autre site que, nous vous conseillons de faire très attention, et de ne surtout pas entrer un quelconque identifiant, au risque de vous le faire voler.