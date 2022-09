Fortnite : Skin Dreamer, comment l'obtenir gratuitement ?

Comment obtenir le skin de Dreamer dans Fortnite ?

Depuis de nombreux mois, les joueurs depeuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Des personnes réelles ont également fait leur apparition, à l'image de Bruno Mars et d'Anderson .Paak. En ce mois de septembre 2022, c'est l'univers DC Comics qui est de retour, avec, de son vrai nom Nia Nal.Si vous souhaitez ajouter cette nouvelle tenue dans votre inventaire, et les accessoires qui vont avec, vous allez devoir participer à la, qui se joue uniquement en section et en mode Zéro construction. Rendez-vous ce mardi 6 septembre 2022, pour tenter de déverrouiller laPour remporter le skin, il faut finir parmi les 2 750 meilleures équipes (en Europe), ce qui est largement plus accessible par rapport à certains autres tournois. Vous aurez 3 heures pour tenter d'entrer dans ce classement (10 parties maximum). Cette fois-ci, obtenir 8 points ne vous permettra pas de débloquer un objet bonus.Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l' A2F sur votre compte Epic Games . Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel . Enfin, Epic Games précise qu'il faut avoir un niveau de compte égal ou supérieur à 50 pour participer à la. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.Si vous ne faites pas partie des 2 750 meilleurs duos, il faudra malheureusement passer à la caisse pour avoir lequi arrivera dans la boutique plus tard en septembre.