Fortnite : Skin de Shohei Ohtani, comment l'obtenir gratuitement ?

La superstar du baseball, Shohei Ohtani, fait bientôt son entrée sur Fortnite. Deux skins exclusifs seront disponibles dès le 17 mars dans la boutique du jeu, mais Epic Games propose également aux joueurs une opportunité pour obtenir l'une des tenues gratuitement.
Comment débloquer gratuitement le skin de Shohei Ohtani dans Fortnite ?
Ce samedi 15 mars
, les joueurs auront l'occasion de participer à la Shohei Ohtani Cup
, un tournoi Fortnite solo en mode Battle Royale uniquement. Cette compétition permettra aux meilleurs participants de remporter gratuitement l'un des deux skins à l'effigie du célèbre joueur de baseball japonais.
Le fonctionnement de la compétition est similaire aux précédentes Coupes organisées par Epic Games : chaque joueur reçoit des points selon son placement dans la partie, avec également deux points par élimination
. Les classements nécessaires pour décrocher le skin gratuit dépendront des régions. En Europe par exemple, il faudra terminer dans les 2 000 premiers pour pouvoir récupérer le skin de Shohei Ohtani gratuitement.
Les détails de la Coupe Shohei Ohtani
La Coupe Shohei Ohtani
se déroulera en mode Battle Royale en solo
, et les joueurs devront montrer toute leur habileté pour se hisser parmi les meilleurs compétiteurs de leur région. Seuls les participants classés aux meilleures positions recevront la récompense tant convoitée : un skin exclusif Shohei Ohtani
.
Notez que ce tournoi se déroulera sur une seule journée, et aura lieu le samedi 15 mars
. Les participants devront donc être performants dès leurs premières parties s'ils souhaitent repartir avec cette récompense gratuite.
Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l'A2F sur votre compte Epic Games
et avoir un niveau de compte supérieur ou égal à 50. Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel
. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.
Pour connaître toutes les conditions exactes de participation, consultez les règles officielles du tournoi disponibles sur le site officiel d'Epic Games
.
Disponibilité du skin Shohei Ohtani dans Fortnite
Pour celles et ceux qui n'auraient pas la chance de remporter la tenue durant le tournoi, ou qui ne sont pas disponibles ce 15 mars pour le Coupe, les deux skins Shohei Ohtani
seront disponibles dans la boutique Fortnite à partir du 17 mars 2025
. Des cosmétiques supplémentaires accompagneront ces tenues pour personnaliser davantage votre personnage.
commentaire (1)
Je veux les khin les plus rare