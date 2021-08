Fortnite : Skin Conquérante Galaxy, comment l'obtenir gratuitement ?

Comment obtenir le skin Conquérante Galaxy dans Fortnite ?

Comment participer à la Coupe Galaxy 2.0 ?

Depuis de nombreux mois, les joueurs depeuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Après un bref passage à l'univers de Street Fighter, et le retour de DC Comics, cette fois-ci, Epic Games revient à quelque chose de plus sobre, avec le. Sachez qu'il est possible de récupérer ce skin gratuitement.Si vous souhaitez ajouter cette nouvelle tenue dans votre inventaire, vous allez devoir participer, qui se joue uniquement en solo et sur les appareils Android. Rendez-vous ce dimanche 29 août 2021, pour tenter de déverrouiller la. Pour remporter la tenue, il faut finir parmi les 11 250 meilleurs joueurs (en Europe), ce qui laisse plus de gagnants que certains autres tournois. Vous aurez 25 parties pour tenter d'entrer dans ce classement. Tous les joueurs ayant marqué 20 points, pourront débloquer l'aérosol Lamalaxy.Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l' A2F sur votre compte Epic Games . Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel . Enfin, Epic Games précise qu'il faut avoir un niveau de compte égal ou supérieur à 30 pour participer à la. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.Si vous ne faites pas partie des 11 250 meilleurs joueurs, vous ne pourrez pas débloquer ces récompenses.Cette coupe est malheureusement réservée aux joueurs étant sur téléphones Android. Si vous êtes éligibles, vous pourrez le télécharger ici . Les parties ne se joueront pas en battle royale, mais via le mode Arsenal, qui est tout bonnement similaire au mode Course à l'armement sur CSGO. Vous commencez avec des bonnes armes, et au fur et à mesure des éliminations, vous vous retrouvez avec des armes moins intéressantes.