Fortnite : Skin Bruno Mars, comment l'obtenir gratuitement ?

Comment obtenir le skin de Bruno Mars dans Fortnite ?

Tenue Bruno Mars et son style.

Tenue d'Anderson .Paak et son style

Pioche Sceptre sonore

Emote Roues de la liberté

Accessoire de dos Caisse claire sonique

Pioche Batteuse

Musique du salon Somebody This Fly

Emote Leave The Door Open

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis de nombreux mois, les joueurs depeuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Après un bref passage à l'univers de Street Fighter, et le retour de DC Comics, cette fois-ci, Epic Games revient à la série Icônes, mettant en avant des artistes à travers le monde. Ainsi, il est possible de mettre la main, sans dépenser un euro, sur les, même si ce ne sera pas une mince affaire. Il s'agit d'une mise en avant du duo, qui officie depuis novembre 2021.Si vous souhaitez ajouter ces nouvelles tenues dans votre inventaire, et les accessoires qui vont avec, vous allez devoir participer à la, qui se joue uniquement en duo. Rendez-vous ce lundi 7 février 2022, pour tenter de déverrouiller lesmais aussi les accessoires qui vont avec, à savoir la pioche et accessoire de dos Sceptre sonore et l'accessoire de dos Caisse claire sonique. Pour remporter la tenue, il faut finir parmi les 1 250 meilleurs duos (en Europe), ce qui restreint le nombre de gagnants par rapport à certains autres tournois. Vous aurez 10 parties pour tenter d'entrer dans ce classement. Obtenir 8 points vous permettra de débloquer, d'office, l'Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l' A2F sur votre compte Epic Games . Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel . Enfin, Epic Games précise qu'il faut avoir un niveau de compte égal ou supérieur à 50 pour participer à la. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.Si vous ne faites pas partie des 1 250 meilleurs duos, il faudra malheureusement passer à la caisse pour avoir lesqui arriveront dans la boutique ce vendredi 11 février, accompagné par d'autres cosmétiques, achetables individuellement ou en groupe :Pour l'occasion, des chansons du duo Silk Sonic seront proposées sur les ondes radio des véhicules présents dans