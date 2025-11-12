Fortnite se rapproche un peu plus de Roblox, en introduisant les transactions dans le mode Créatif

Epic Games déploie un système inédit permettant aux créateurs de maps Fortnite de vendre des objets et des accès directement dans leurs expériences, marquant une nouvelle étape dans la transformation du jeu en véritable plateforme économique.
Fortnite franchit un nouveau cap dans sa stratégie de monétisation. Avec le déploiement progressif de la fonctionnalité « transactions sur île », les créateurs pourront désormais faire payer les joueurs pour des objets, des consommables ou des zones verrouillées au sein de leurs propres maps. Ce changement rapproche Fortnite du modèle économique de Roblox, où les créateurs disposent déjà de leur propre écosystème d'achats intégrés.
Une nouvelle économie pour les créateurs Fortnite
Jusqu'ici, les V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, servaient uniquement à acheter des éléments approuvés par Epic Games, skins, passes de combat ou bundles. Avec ce nouveau système, les développeurs indépendants pourront proposer leurs propres objets et services payants directement dans le mode Créatif et l'UEFN (Unreal Editor for Fortnite).
Concrètement, un créateur pourra vendre un objet à usage unique, un boost temporaire, voire un accès exclusif à une zone pour des montants allant de 50 à 5 000 V-Bucks, par paliers de 50. Les revenus seront partagés à parts égales entre Epic Games et le créateur, chacun recevant 50 % de la transaction.
Un partage inédit pour encourager la création
Epic précise que, jusqu'à la fin de l'année 2026, les créateurs conserveront 100 % de leurs gains, avant que le partage classique ne soit appliqué. Les développeurs pourront suivre leurs statistiques de vente et leurs revenus directement depuis le portail de créateur.
Dans une communication officielle, Epic explique vouloir « donner aux développeurs Fortnite encore plus de pouvoir d'action sur leurs décisions créatives et commerciales », en alignant sa gestion de Fortnite sur celle de l'Epic Games Store ou de l'Unreal Engine.
Objets, passes et zones payantes, une liberté encadrée
Le système autorise plusieurs types d'offres :
Objets durables : achetés une fois, ils persistent entre les sessions.
Objets à usage unique : disparaissent après utilisation.
Objets de gameplay : comme des bottes de vitesse ou réacteurs dorsaux.
Packs d'objets ou pass personnalisés donnant accès à des zones premium.
Objets aléatoires payants, à condition d'en afficher les probabilités de gain.
Cependant, certaines limites subsistent puisque les cosmétiques comme les tenues, emotes, véhicules ou objets purement esthétiques restent interdits, afin d'éviter toute confusion avec la boutique officielle de Fortnite.
Des restrictions régionales strictes
Epic Games confirme que les objets aléatoires payants sont restreints dans plusieurs pays, dont la Belgique, les Pays-Bas, Singapour ou encore l'Australie. Au Royaume-Uni, ils seront interdits pour les mineurs, et le Brésil rejoindra cette liste dès mars 2026. Un contrôle parental dédié permettra également de bloquer l'accès à ces objets pour les joueurs de moins de 18 ans.
Un modèle inspiré de Roblox, mais plus avantageux
Ce nouveau système rapproche clairement Fortnite du modèle économique de Roblox. La différence majeure réside dans la rémunération plus équitable accordée aux créateurs, alors que Roblox prélève entre 30 % et 70 % des revenus générés par ses développeurs, Epic se limite à 50 %, voire moins durant la période promotionnelle.
Cette approche renforce la position de Fortnite comme véritable écosystème créatif et non plus seulement comme un battle royale. Les cartes créées dans l'UEFN attirent déjà des millions de joueurs chaque jour, et l'ajout de microtransactions internes pourrait transformer cette scène en marché concurrentiel à part entière.
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En intégrant ce système économique, Fortnite s'éloigne définitivement du simple statut de jeu pour devenir une plateforme ouverte. À terme, les créateurs disposeront de davantage de moyens pour financer leurs projets, fidéliser leur communauté et expérimenter de nouveaux modèles économiques.
Pour Epic Games, la vision est claire, Fortnite doit devenir un moteur d'expression et d'innovation, au même titre que l'Unreal Engine. Ce tournant marque une étape majeure dans l'évolution du jeu, désormais pensé comme un espace où la créativité et l'économie se rencontrent.
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