Fortnite va lancer son mode FPS, à la CS et VALORANT

Epic Games a dévoilé un nouveau mode de jeu pour Fortnite, qui s'inspire très largement du FPS compétitif, comme Counter-Strike et VALORANT.
Avec Fortnite
, Epic Games tient bien plus qu'une poule aux œufs d'or. Il s'agit d'une plateforme ou chaque joueur peut trouver son mode de prédilection, et cela va s'améliorer avec le temps, puisqu'un nouveau mode arrive, Frénésie, qui s'inspire de Counter-Strike, et donc de VALORANT
étant donné que le FPS de Riot est également largement basé sur celui de Valve.
Frénésie, le tant attendu mode FPS de Fortnite
Cela fait quelque temps qu'un mode FPS a fuité pour Fortnite, et il ne s'agira finalement pas du mode battle royale, pour l'instant, étant donné que nous aurons quelque chose de plus concis et tactique : Frénésie
.
Les bases sont relativement simples à comprendre, surtout si vous avez connaissance de CS ou VALORANT. Deux équipes de cinq joueurs seront dispatchées en deux camps, un côté les attaquants et de l'autre les défenseurs.
Les attaquants devront placer un déclencheur de faille sur l'un des deux sites bombes, tandis que les défenseurs devront empêcher ce placement, ou cette explosion.
Au bout de six manches, une rotation des rôles arrive, le but étant d'être le premier à arriver à sept manches remportées. Pour ce faire, il faudra gérer l'économie, puisque les joueurs débutent avec 800 crédits et un pistolet. Au fil des manches et des performances, il sera possible d'acheter des armes plus létales.
Les joueurs pourront également compter sur des gadgets divers et variés (mine de proximité, bulle protectrice, grenade frag...) pour pouvoir augmenter leurs chances de gagner.
Quand sort le mode FPS Frénésie dans Fortnite
Epic Games a précisé que la sortie de Frénésie se fera le 11 décembre dans Fortnite
. Le tout en accès anticipé, pour permettre aux joueurs d'apporter des retours et potentiellement améliorer le jeu au fil du temps.
Une seule carte sera disponible à la sortie, Mégalopole 10, tandis qu'un mode classé et un mode non-classé seront disponibles.
commentaire (0)