Fortnite saison 4 chapitre 6 : Le patch notes et toutes les nouveautés de la mise à jour

Epic Games implante les insectes dans son battle royale, puisque la saison 4 du chapitre 6 est placée sous le signe des insectes, qu'il faudra combattre. Retrouvez toutes les nouveautés introduites, mais aussi le patch notes de Fortnite saison 4 chapitre 6.

Patch notes saison 4 chapitre 6 Fortnite, Alerte aux insectes

Nouvelle carte

La ruche → au nord-ouest de l'île

→ au nord-ouest de l'île QG de l'O.X.R . → au centre de l'île

. → au centre de l'île Swarmy Stash → également au centre de l'île

→ également au centre de l'île Ranger's Ruin → au sud-ouest de l'île







Nouveaux ennemis







Changement pour les rangs de héros

Nouvelles armes

Bras bombardeur

Minigun Mégaplombeur 3000

Le fusil à pompe balayeur

Le fusil de l'O.X.R.

Le revolver ravageur

Le lance-missiles guidés laser Essaimeur

Bénédiction de visée agile → regarder dans le viseur réduit la dispersion et le recul et vous conservez une plus grande partie de votre vitesse de déplacement.

→ regarder dans le viseur réduit la dispersion et le recul et vous conservez une plus grande partie de votre vitesse de déplacement. Bénédiction de chargeur agrandi → augmente la taille du chargeur de toutes vos armes.

→ augmente la taille du chargeur de toutes vos armes. Bénédiction de météorologue accompli → vous pouvez toujours voir le prochain cercle de la tempête.

→ vous pouvez toujours voir le prochain cercle de la tempête. Bénédictions de rang de Super soldat (exclusivement dans les ravitailleurs de l'O.X.R.)

⁠Bénédiction de Super soldat : rang B → Réduction de l'endurance consommée pour sprinter. Bénédiction de Super soldat : rang A → Bénédiction de rang B + augmentation de la vitesse de rechargement. Bénédiction de Super soldat : rang S → Bénédictions des rangs B et A + réduction du recul et de la dispersion. Bénédiction de Super soldat : rang S+ → Bénédictions des rangs B, A et S + augmentation de la vitesse de sprint et endurance illimitée.

(exclusivement dans les ravitailleurs de l'O.X.R.)





Les joueurs depeuvent découvrir, s'ils le souhaitent,, par le biais de la mise à jour 37.00. Celle-ci permet d'implanter quelques nouveautés bienvenues, de changer légèrement la carte, de revoir les armes, mais aussi d'ajouter de nouveaux skins qui deviendront, sans aucun doute, ultra populaires. Retour surComme pour chaque début de saison,, incorporant plusieurs nouveaux lieux. 4 pour être précis, comme la saison dernière :Les insectes sont les grands protagonistes, ou plutôt antagonistes de cette. C'est pourquoi nous en retrouverons plusieurs sur l'île, qui n'hésiteront pas à vous attaquer pour certains.Les grouilleurs par exemple viendront rapidement vers vous si vous ne les éliminez pas, tandis que les bombardeurs n'hésiteront pas à s'en prendre à vous si vous les dérangez. Les reines, elles, sont enfouies sous terre mais s'attaqueront à quiconque s'en prend à leur nid.Introduits à l'occasion de la dernière saison, les rangs de héros permettaient de récupérer quelques récompenses en jeu dont, des bénédictions. La fonctionnalité sera toujours là, mais sousLe reste ne change pas, vous l'augmentez quand vous éradiquez des insectes, éliminez des adversaires et pillez des coffres, en débutant au rang C. Le but étant d'atteindre le S+.Côté armes, les joueurs ne seront pas en reste avec pas mal de nouveautés. Pêle-mêle, voici ce qui pourra être trouvé sur le champ de bataille :Les bénédictions seront toujours là, et les joueurs pourront récupérer celles-ci pour le moment :D'autres ajouts de taille seront fait en cours de saison, comme des hélicoptères. Sinon, le Passe de combat est toujours disponible bien évidemment. Nous retrouvons notamment