Donner des armes à un esprit de la terre, défi Fortnite saison 1 chapitre 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 décembre 2024 à 13h05
Donner des armes à un esprit de la terre est un défi de la semaine 1 de la saison 1 de Fortnite chapitre 6. Retrouvez nos astuces pour le valider.
Donner des armes à un esprit de la terre, défi Fortnite saison 1 chapitre 6
La saison 1 du chapitre 6 de Fortnite ne déroge pas aux fameuses quêtes, qui sortent toutes les semaines et demandent aux joueurs d'effectuer quelques actions sur le champ de bataille, dans le but de récolter de l'XP. Cette expérience sert à gagner des niveaux, pour obtenir des étoiles qui débloquent des récompenses du Passe de combat, dans lequel nous retrouvons moult cosmétiques, mais aussi des V-bucks. Même si ces quêtes sont plus faciles qu'auparavant, certaines restent compliquées pour les joueurs, notamment celle qui demande de donner des armes à un esprit de la terre.

Donner des armes à un esprit de la terre dans Fortnite

Ce défi peut paraître difficile puisqu'il est difficile de savoir ce qu'est un esprit de la terre, surtout que leur spawn n'est pas très élevé. C'est pourquoi nous vous donnons les détails pour réaliser ce défi rapidement.

En vous basant sur la carte ci-dessous, atterrissez à un endroit où un esprit de la terre est supposé apparaître. Si tel est le cas, vous devriez le voir, et pouvoir interagir avec ce dernier. Donnez-lui une arme à feu, mais attention, vous ne pourrez pas la récupérer. En contrepartie, celui-ci vous fournira une arme d'une rareté supérieure, mais pas forcément la même.

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Dans notre essai, nous avons donné un fusil d'assaut et avons récupéré un fusil à pompe. 

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Vous pouvez retrouver tous les emplacements des esprits de la terre dans Fortnite ci-dessous (via Fortnitegg). Notez que si vous n'en trouvez pas, il faudra se rendre à l'emplacement suivant, il semblerait que leur taux d'apparition ne soit pas très élevé. De notre côté, nous l'avons trouvé au bout du troisième essai.

carte-esprit-terre-fortnite
Vous pouvez découvrir tous les autres défis de la semaine 1 de la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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