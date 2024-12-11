Fortnite s'attaque maintenant à Escape from Tarkov, avec un mode d'extraction

Mais où va s'arrêter Epic Games ? Le studio semble vouloir s'implanter dans tous les domaines, avec un mode inspiré par Escape from Tarkov en préparation, selon les rumeurs.
Plusieurs modes de jeu sont maintenant disponibles dans Fortnite
, en plus des modes traditionnels, dont le battle royale fait partie. Un nouveau pourrait prochainement être annoncé selon le leaker Loolo.Fortnite pourrait, en effet, bientôt accueillir un mode extraction, surnommé pour l'instant Project Arnold
, qui viendrait enrichir l'univers du célèbre battle royale d'Epic Games. Bien que les détails restent limités et que ce projet ait été un temps considéré comme annulé, il semble que l'ambition d'Epic Games soit toujours d'actualité
.
Un mode à la Escape From Tarkov
Si les rumeurs se confirment, ce mode proposerait une expérience similaire aux jeux d'extraction populaires, à l'image du cador du genre, Escape from Tarkov
: infiltrer une carte remplie de défis PvE et PvP, sécuriser des ressources, et s'extraire sans se faire éliminer. Chaque mission offrirait l'opportunité de renforcer son arsenal et de défier d'autres joueurs suivant les mêmes objectifs.
Fortnite se diversifie encore davantage
Cette nouvelle fuite arrive peu après l'annonce de Frénésie, un FPS compétitif en 5 contre 5 inspiré de titres comme Counter-Strike, mais aussi LEGO Fortnite Brick Life
, un savant mélange de GTA Online et des Sims. Ensemble, ces ajouts témoignent de la volonté d'Epic Games de conquérir une audience de joueurs encore plus large, qui n'avaient pas spécialement été séduits par Fortnite. Bien que le mode extraction de Fortnite n'ait pas encore été officialisé
, les joueurs peuvent se consoler en découvrant, dès ce 11 décembre, Frénésie, et ce 12 décembre le nouveau mode LEGO. Epic Games communiquera en temps voulu sur ses autres projets.
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