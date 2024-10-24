Fortnite repousse une amélioration majeure à mi-2025

Alors qu'Epic Games avait pour ambition de proposer une belle amélioration aux joueurs pour la prochaine saison, il faudra patienter quelques mois de plus pour en profiter.

Fortnite reporte une fonctionnalité majeure à mi-2025

FORTNITE "THIN CLIENT" HAS JUST BEEN DELAYED UNTIL Q3 2025 (July-September) 😭😭 pic.twitter.com/U3PLmLH7xL — HYPEX (@HYPEX) October 17, 2024

Avec des millions de joueurs actifs quotidiennement,, mais aussi en attirer d'autres. Après plus de sept ans (septembre 2017), les améliorations sont notables, mais Epic Games en réservait une belle à sa communauté pour la prochaine saison, qui aurait fait plaisir à tous les joueurs, que ce soit aux amateurs du battle royale, de LEGO ou d'un autre mode de jeu.Malheureusement,, et ce report n'est pas léger, puisqu'il faudra attendre jusqu'à la moitié de l'année 2025, au moins, avant de la découvrir.Initialement prévue pour la prochaine saison de Fortnite,. Elle devait en effet soulager les disques durs de tous les joueurs,. Si les espaces de stockage sur PC sont relativement importants, sur console en revanche, la chasse à l'espace libre est un peu plus intense. Et avec un jeu qui peut avoisiner les 100 Go, gagner un peu de place n'est pas du luxe.Pour résoudre ce problème,. Avec ce système, les joueurs pourront télécharger une version basique du jeu contenant uniquement le lobby. Par la suite, ils auront la possibilité de télécharger les modes de jeu supplémentaires comme LEGO Fortnite, Battle Royale, Rocket Racing, Festival... réduisant considérablement la taille du jeu.Malheureusement,. Potentiellement pour la saison 3 du chapitre 6 de Fortnite. Les plans initiaux étaient de la déployer pour la saison prochaine, mais Epic Games a, semble-t-il, encore quelques ajustements à faire.