Fortnite repousse une amélioration majeure à mi-2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 octobre 2024 à 16h06
Alors qu'Epic Games avait pour ambition de proposer une belle amélioration aux joueurs pour la prochaine saison, il faudra patienter quelques mois de plus pour en profiter.
Fortnite repousse une amélioration majeure à mi-2025
Avec des millions de joueurs actifs quotidiennement, Fortnite se doit de frôler la perfection pour les garder, mais aussi en attirer d'autres. Après plus de sept ans (septembre 2017), les améliorations sont notables, mais Epic Games en réservait une belle à sa communauté pour la prochaine saison, qui aurait fait plaisir à tous les joueurs, que ce soit aux amateurs du battle royale, de LEGO ou d'un autre mode de jeu.

Malheureusement, cette fonctionnalité vient d'être repoussée, et ce report n'est pas léger, puisqu'il faudra attendre jusqu'à la moitié de l'année 2025, au moins, avant de la découvrir.

Fortnite reporte une fonctionnalité majeure à mi-2025

Initialement prévue pour la prochaine saison de Fortnite, cette nouvelle fonctionnalité, annoncée par Epic Games, devait être un changement révolutionnaire pour le jeu. Elle devait en effet soulager les disques durs de tous les joueurs, en réduisant le poids de Fortnite. Si les espaces de stockage sur PC sont relativement importants, sur console en revanche, la chasse à l'espace libre est un peu plus intense. Et avec un jeu qui peut avoisiner les 100 Go, gagner un peu de place n'est pas du luxe.

Pour résoudre ce problème, Epic Games a travaillé sur une solution : un client allégé pour Fortnite. Avec ce système, les joueurs pourront télécharger une version basique du jeu contenant uniquement le lobby. Par la suite, ils auront la possibilité de télécharger les modes de jeu supplémentaires comme LEGO Fortnite, Battle Royale, Rocket Racing, Festival... réduisant considérablement la taille du jeu. Cette méthode pourrait potentiellement alléger le client de près de 80 % pour celles et ceux qui ne sont adeptes que d'un seul mode.
Malheureusement, la sortie de cette fonctionnalité a été décalée de plusieurs mois, et ce, jusqu'au troisième trimestre de 2025, entre juillet et septembre. Potentiellement pour la saison 3 du chapitre 6 de Fortnite. Les plans initiaux étaient de la déployer pour la saison prochaine, mais Epic Games a, semble-t-il, encore quelques ajustements à faire.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité
Fortnite 04 septembre 2026

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité

Epic Games déploie Epic Parties, une nouvelle fonctionnalité de chat vocal multiplateforme permettant aux joueurs de communiquer à travers Fortnite, l'Epic Games Store et les applications mobiles. Une offensive majeure pour unifier son écosystème et concurrencer directement des géants comme Discord.
Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher
Fortnite 02 septembre 2026

Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher

Epic Games et Hot Toys annoncent une sortie inédite pour Fortnite prévue en 2027. Ce nouveau produit dérivé très haut de gamme affiche un prix de 350 euros. Une somme conséquente qui s'explique par la rareté et le niveau de détail de cette pièce.
Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)
Fortnite 30 août 2026

Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Septembre 2026)

Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures cartes Prop Hunt de Fortnite, avec les codes pour, vous aussi, y jouer.

commentaire (0)