Fortnite Remix : Les dates des mises à jour et les objets réintroduits pour cette saison

Epic Games a, d'ores et déjà, dévoilé les dates des mises à jour pour Fortnite Remix, la saison 5 du chapitre 5 du battle royale. Retrouvez-les dans notre article, ainsi que les dates des mises à jour de la saison.

Dates et contenus des mises à jour de Fortnite Remix

7 novembre

14 novembre

21 novembre

Pistolet double

Fusil à pompe tactique

Fusil à pompe spécialisé

Pistolet-mitrailleur à tir rapide

Pistolet-mitrailleur à silencieux

Fusil d'assaut à silencieux

Fusil de sniper lourd

Fusil de sniper semi-auto

Fusil de chasse

Lance-roquettes

Lance-grenades

Explosif télécommandé

Grenades

Grenades collantes

Bombe empoisonnée

Poisson rouge mythique

Bazooka à bandage







avec une saison relativement courte et rythmée par de nombreuses mises à jour, pour un mois intense. Celle-ci sera composée de trois mises à jour de contenu, introduisant, ou plutôt réintroduisant, les anciens objets disponibles lors des premiers mois de Fortnite, disparus depuis pour la plupart.Epic Games a décidé de dévoiler, dès maintenant, leur date de déploiement, ainsi qu'une partie du contenu qui composera ces correctifs. Nous vous proposons la liste pour ne pas être perdu et savoir quand seront de retour les objets que vous attendez le plus.La saison commence avec, et les objets qui étaient propres à celle-ci. Nous retrouvons donc les lieux emblématiques tels que Pleasant Park, Frenzy Farm, Misty Meadows ou encore Slurpy Swamp, mais aussi les objets suivants, qui pourront être ramassés sur le champ de bataille (voir plus bas).Les trois prochaines mises à jour sortiront donc aux dates suivantes, à hauteur d'une par semaine :Pour le contenu qui sera ajouté à ces dates importantes du mois de novembre, nous avons une liste non exhaustive qui a été publiée par le studio. Voici à quoi vous attendre (certains objets seront introduits seulement lors de leur semaine spécifique) :Une saison qui sera très dynamique donc, et qui promet aux joueurs de ne pas s'ennuyer une seconde. Les plus nostalgiques de cette époque seront ravis et le studio espère bien qu'une part importante de la communauté sera de retour pour cette saison événement sur