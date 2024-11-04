Fortnite Remix : Les dates des mises à jour et les objets réintroduits pour cette saison

Epic Games a, d'ores et déjà, dévoilé les dates des mises à jour pour Fortnite Remix, la saison 5 du chapitre 5 du battle royale. Retrouvez-les dans notre article, ainsi que les dates des mises à jour de la saison.
La saison 5 du chapitre 5 de Fortnite marque le retour du chapitre 2 de Fortnite,
avec une saison relativement courte et rythmée par de nombreuses mises à jour, pour un mois intense. Celle-ci sera composée de trois mises à jour de contenu, introduisant, ou plutôt réintroduisant, les anciens objets disponibles lors des premiers mois de Fortnite, disparus depuis pour la plupart.
Epic Games a décidé de dévoiler, dès maintenant, leur date de déploiement, ainsi qu'une partie du contenu qui composera ces correctifs. Nous vous proposons la liste pour ne pas être perdu et savoir quand seront de retour les objets que vous attendez le plus.
Dates et contenus des mises à jour de Fortnite Remix
La saison commence avec la carte de la saison 1 de Fortnite Chapitre 2
, et les objets qui étaient propres à celle-ci. Nous retrouvons donc les lieux emblématiques tels que Pleasant Park, Frenzy Farm, Misty Meadows ou encore Slurpy Swamp, mais aussi les objets suivants, qui pourront être ramassés sur le champ de bataille (voir plus bas).
Les trois prochaines mises à jour sortiront donc aux dates suivantes, à hauteur d'une par semaine :
- 7 novembre
- 14 novembre
- 21 novembre
Pour le contenu qui sera ajouté à ces dates importantes du mois de novembre, nous avons une liste non exhaustive qui a été publiée par le studio. Voici à quoi vous attendre (certains objets seront introduits seulement lors de leur semaine spécifique) :
- Pistolet double
- Fusil à pompe tactique
- Fusil à pompe spécialisé
- Pistolet-mitrailleur à tir rapide
- Pistolet-mitrailleur à silencieux
- Fusil d'assaut à silencieux
- Fusil de sniper lourd
- Fusil de sniper semi-auto
- Fusil de chasse
- Lance-roquettes
- Lance-grenades
- Explosif télécommandé
- Grenades
- Grenades collantes
- Bombe empoisonnée
- Poisson rouge mythique
- Bazooka à bandage
Une saison qui sera très dynamique donc, et qui promet aux joueurs de ne pas s'ennuyer une seconde. Les plus nostalgiques de cette époque seront ravis et le studio espère bien qu'une part importante de la communauté sera de retour pour cette saison événement sur Fortnite Remix, comme ce fût le cas l'an dernier
.
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