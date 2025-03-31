Fortnite Recharge: Une fuite dévoile la prochaine carte inspirée du chapitre 2



le 31 mars 2025 à 14h29 Publié par Corentin Rimbert le 31 mars 2025 à 14h29

Fortnite Reload (ou Recharge en français), le mode rapide et nerveux du célèbre Battle Royale, s'apprête à connaître un changement majeur. Une fuite vient en effet de dévoiler un aperçu inédit de la prochaine carte prévue pour ce mode apprécié des joueurs, et elle risque fort de réveiller la nostalgie.