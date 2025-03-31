Fortnite Recharge: Une fuite dévoile la prochaine carte inspirée du chapitre 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 mars 2025 à 14h29
Fortnite Reload (ou Recharge en français), le mode rapide et nerveux du célèbre Battle Royale, s'apprête à connaître un changement majeur. Une fuite vient en effet de dévoiler un aperçu inédit de la prochaine carte prévue pour ce mode apprécié des joueurs, et elle risque fort de réveiller la nostalgie.
Fortnite Recharge: Une fuite dévoile la prochaine carte inspirée du chapitre 2
Depuis sa sortie en juin 2024, le mode Recharge est devenu très populaire auprès de la communauté Fortnite, offrant une version accélérée des parties classiques avec seulement 40 joueurs et la possibilité de réapparaître rapidement en cas d'élimination. Alors que sa carte actuelle puise principalement son inspiration dans le chapitre 1, Epic Games semble préparer un nouveau décor tiré d'une autre époque emblématique du jeu.

La carte du chapitre 2 bientôt à l'honneur

C'est le célèbre leaker HYPEX qui est à l'origine de cette information très attendue par les fans. Selon lui, Fortnite Reload recevra prochainement une toute nouvelle carte fortement inspirée de celle du chapitre 2, connu sous le nom d'Apollo. Parmi les points d'intérêt emblématiques qui feront leur grand retour, on retrouvera notamment :
  • Dirty Docks, célèbre port industriel très prisé par les joueurs.
  • Steamy Shacks, zone urbaine bien connue des vétérans du jeu.

Cette carte revisitée proposera un espace compressé, rapprochant les différents lieux emblématiques pour favoriser des affrontements toujours plus rapides et intenses tout en limitant les déplacements entre les zones.

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Une mise à jour prévue pour la mi-avril

En plus de ces révélations, HYPEX précise également une date : le changement de carte devrait avoir lieu dès le 15 avril prochain. Une excellente nouvelle pour les joueurs impatients de redécouvrir cette période du jeu souvent considérée comme l'une des plus marquantes par la communauté. Cette nouvelle évolution du mode Recharge de Fortnite fait partie d'une stratégie plus large d'Epic Games, qui vise à réintroduire régulièrement des éléments emblématiques des précédents chapitres dans une expérience renouvelée et dynamique.

Fortnite poursuit ses crossovers et innovations

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Parallèlement à cette mise à jour majeure de Fortnite Reload, le jeu continue d'enchaîner les collaborations populaires, comme en témoignent les récents partenariats avec The Walking Dead ou encore Mortal Kombat. Ce dernier apportera bientôt de nouvelles mécaniques de gameplay ainsi qu'un boss inspiré du célèbre combattant Scorpion. Ces efforts constants permettent à Fortnite de rester pertinent et attractif, tout en proposant régulièrement des expériences inédites à sa communauté.

Rendez-vous donc dès le 15 avril pour découvrir la nouvelle carte de Fortnite Recharge, et potentiellement d'autres nouveautés.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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