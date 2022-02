Fortnite : Quêtes de la Fondation, comment avoir le skin The Rock ?

Les quêtes de la Fondation dans Fortnite

Visiter le monument magistral, un avant-poste des Sept et le Sanctuaire

Retrouvez l'emplacement des trois lieux.

Infliger des dégâts de mêlée à des adversaires

Participer à l'élimination de Gunnar. Informations supplémentaires pour trouver Gunnar et son arme mythique.

Atterrir à un avant-poste des Sept, puis finir dans le top 10 Retrouvez tous les emplacements des avant-postes des Sept.

Fouiller des coffres ou des boîtes de munitions à Covert Cavern

Tirer sur un adversaire avec un fusil de sniper en étant accroupi

Tirer dans la tête de joueurs avec des armes typiques ou atypiques

Utiliser des potions de bouclier en une seule partie

Recruter un personnage et parcourir 1 000 m en sa compagnie

Infliger des dégâts à des adversaires situés en dessous de vous avec des fusils à pompe ou des pistolets-mitrailleurs

Comme très souvent, Epic Games propose à ses joueurs des défis spéciaux, dans le but de récupérer des skins spéciaux. Ici, il sera possible de récupérer une série de skins mettant à l'honneur The Rock, grâce auxAu total, ce sont donc 10 quêtes qui peuvent être validées, dans le but d'obtenir divers cosmétiques. Vous pouvez retrouver l'intégralité des quêtes de la Fondation ci-dessous, avec, si besoin pour certains, des guides afin de vous aider à les réaliser.Naturellement, vous avez jusqu'à la fin de la saison pour réaliser ces défis et débloquer les récompenses, après quoi elles ne seront plus accessibles.