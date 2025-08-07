Fortnite : Quel poids pour la MàJ Fortnite saison 4 chapitre 6 ?

Avant de pouvoir installer la mise à jour 37.00 de la saison 4 du Chapitre 6 de Fortnite, ce 7 août, certains se demandent, peut-être, quel est le poids de celle-ci et combien de Go ils vont devoir télécharger.

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Taille et poids de la mise à jour 37.00 Fortnite (saison 4) sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series

PS5 → ~ 27 Go

→ ~ 27 Go Xbox Series → ~ 34 Go

→ ~ 34 Go PC → ~ 29 Go

→ ~ 29 Go Nintendo Switch → Aucune information pour le moment

→ Aucune information pour le moment PS4 → ~ 27 Go

→ ~ 27 Go Xbox One → ~ 15 Go

Ce jeudi 7 août, Epic Games a déployé. Évidemment, cette mise à jour est bien plus conséquente que d'habitude, puisqu'il faut implanter plus de nouveautés dans les fichiers du jeu. Nous retrouvons notamment de nouveaux lieux sur l'île et des armes inédites, sans oublier des ennemis, pour que les joueurs puissent combattre d'une nouvelle façon. Mise à part cela, cette saison 4 est assez pauvre en nouveautés.Mais si vous ne pouvez pas télécharger la mise à jour tout de suite, vous pouvez peut-être vous demander si sa taille est importante notamment pourSi vous travaillez, que vous êtes en vacances ou n'êtes tout simplement pas chez vous pour, sachez que son poids est assez conséquent, bien plus que d'habitude. Sur la plupart des plateformes, il faut télécharger plusieurs dizaines de GO, ce qui prendra un peu de temps.Si vous avez plus de précisions concernant la taille de la mise à jour sur Nintendo Switch, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans l'espace commentaire, afin que nous puissions actualiser l'article.Si vous n'avez pas une bonne connexion, vous allez donc être un peu pénalisé, avec un très long temps de téléchargement. Surtout sur PC, où le launcher fait des siennes et ne permet pas de profiter totalement de sa connexion.Concernant cette nouvelle saison, si vous ne souhaitez pas être spoilé et tout découvrir par vous-même, nous vous conseillons d'arrêter votre lecture ici. Sinon, le patch notes de la mise à jour saison 4 chapitre 6 est disponible, permettant de découvrir les nouveautés.