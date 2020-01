Fortnite : Quand se terminera la saison 11 ?

La saison 11 de Fortnite, aussi appelée la saison 1 du Chapitre 2, est particulièrement longue, mais quand se terminera-t-elle ? Toutes les informations quant à cette dernière, et la saison à venir sont à retrouver dans notre article.

Quand la saison 11 se terminera ?

Quand débutera la saison 12 de Fortnite ?

Epic Games a drastiquement modifié son monde de fonctionnement ces derniers mois. Entre unesynonyme de nouveau départ avec une nouvelle carte, qui ne fait pas l'unanimité auprès des joueurs, et l'absence de mise à jour régulière et de patch note, la communauté n'a pas accueilli ces changements de la meilleure des manières. Nombreux attendent des nouveautés avec l'arrivée de la, mais les détails sont pour le moment aux abonnés absents. En novembre dernier , Epic Games a indiqué que cette onzième saison était prolongée de plusieurs semaines, sans donner de réelles explications. Toutefois, le studio nord-américain avait averti que les derniers auraient de quoi patienter, étant donné qu'une multitude d'événements en tout genre allait être implantée, chose qui s'est vérifiée, entre les événements sur Star Wars, la Fête hivernale ou encore les défis récemment mis en ligne. Cela a pour but de faire patienter les joueurs jusqu'au 6 février, date à laquelle est censée se terminer ladeEn attendant cette date et davantage d'informations, Epic Games continuera de proposer de nouvelles séries de défis, et de petites mises à jour.Pour ce qui est de la, les informations n'ont pas encore été communiquées, mais il est possible qu'elle ne démarre pas tout de suite après la fin de la. Si l'on se réfère aux dernières saisons, Epic Games a toujours laissé quelques jours entre la fin d'une saison et le début d'une autre. Les nouvelles saisons commençant habituellement un jeudi, il se pourrait que lasoit lancée le 13 février prochain.Concernant les changements, ou le thème de celle-ci, nous n'avons pas encore eu d'informations, mais le studio en charge de son développement ne devrait pas tarder à teaser la communauté.