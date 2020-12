Quand se termine la saison 5, chapitre 2, de Fortnite ?

Disponible depuis ce mercredi 2 décembre après un joli combat entre Galactus et les super-héros,a ajouté de nombreuses nouvelles choses avec notamment la mise en avant de chasseurs de primes, pour continuer la petite histoire du battle royale, ce qui a plutôt ravi la communauté, même si, comme toujours, certains joueurs en attendaient davantage de la part d'Epic Games. Bien entendu, parmi ces nouvelles choses, nous retrouvons un Passe de combat comprenant des récompenses exclusives et inédites, dont un skin The Mandalorian , en plus de tous les autres. Cependant, ce Passe de combat, cher aux yeux des amateurs de, semble également indiquerEn effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera lesoit 104 après son lancement, ce qui coïncide plus ou moins avec les habitudes d'Epic Games, excepté ces dernières saisons qui ont été prolongées à plusieurs reprises.Cela signifie donc que les joueurs auront environ 14 semaines pour terminer l'intégralité des défis proposés. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri d'un report, comme l'ont connu les saisons 1 et 2. Ces dernières ont respectivement duré 128 et 118 jours, contre environ 70 à 80 jours lors du chapitre 1.Cependant, cela ne veut pas dire que lasaison 6 sera lancée dans la foulée, puisque les saisons débutent habituellement le mercredi ou le jeudi. Par exemple, entre la saison 4 et 5, les serveurs ont été fermés quelques heures, la nuit. Ce n'est évidemment rien comparé au basculement entre le chapitre 1 et 2, qui avait privé les joueurs de Fortnite plusieurs dizaines d'heures...Actuellement, nous pouvons estimer le lancement de la saison 6 du chapitre 2 de Fortnite pour le mercredi 17 mars, même si pour le moment, rien est sûr.En attendant, vous pouvez retrouver tous les défis de Fortnite directement dans ce guide L'article sera mis à jour au fil du temps, en fonction des informations partagées par Epic Games.