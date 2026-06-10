Fortnite : Quand se termine la saison 3 du chapitre 7 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 juin 2026 à 15h52
La date de fin de la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
Fortnite : Quand se termine la saison 3 du chapitre 7 ?

Disponible depuis ce samedi 6 juin 2026 dans la journée après quelques heures d'attente la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de cette nouvelle saison, comprenant notamment la fonctionnalité des esprits, de la nouvelle carte et du retour de certaines armes.

Bien entendu, les amateurs de Fortnite peuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 800 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer, comme John Wick ou le magnifique canard. Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de Fortnite, semble également indiquer la date de fin de la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite.

Quand se termine la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite ?

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En effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette saison 3 de Fortnite version chapitre 7, un message discret en bas de la page indique que la saison actuelle se terminera le mercredi 19 août 2026 ce qui peut sous-entendre qu'aucun événement ne sera proposé à la communauté, étant donné que ceux-ci sont très souvent organisés les samedis. Néanmoins, Epic Games pourrait changer ses plans ou modifier la date de fin de la saison 3.

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La durée de cette saison 3 du chapitre 7 de Fortnite sera donc similaire aux premières saisons de ce chapitre 7, lesquelles sont plus longues que l'an dernier, pour une durée d'environ deux mois et demi. Cela nous laissera au total 74 jours pour cette troisième saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps, et tenter d'attirer les joueurs. Nous devrions, normalement, avoir l'événement spécial été qui est organisé chaque année. Si tel est le cas, Epic Games saura nous le teaser. Ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle carte sera proposée, comme indiqué par Epic Games en marge de la sortie de cette saison 3.

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Durant ces 74 jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de Fortnite, il y a sept ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs et des succès du moment qui sont intégrés en jeu. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter de la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite jusqu'au 19 août 2026, sa date de fin actuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 4, dans un peu moins de trois mois donc.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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