Fortnite : Quand se termine la saison 3 du chapitre 3 ?

Quand se termine la saison 3 de Fortnite chapitre 3 ? Date de fin

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis ce dimanche 5 juin 2022 dans la journée après quelques heures d'attente, à la suite d'une assez longue maintenance, les joueurs ont été ravis de découvrir les nouveautés de cette. Parmi elles, nous retrouvons plusieurs nouvelles armes, la possibilité d'avoir une monture avec les loups et les sangliers, ou encore des graines qui peuvent être plantées, pour que chaque joueur ait un arbuste de réalité en jeu.Bien entendu, les joueurs depeuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, toujours composé de 10 paliers avec une pléthore de récompenses, comprenant le skin de Dark Vador pour cette fois. Cependant, ce Passe de combat, cher aux yeux des amateurs de, semble également indiquerEn effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera le, ce qui est plus ou moins en adéquation avec ce que nous avons vécu ces derniers mois (pour les quatre dernières saisons, plus précisément). Cela veut peut-être dire qu'Epic Games nous réserve encore un bel événement pour cette, comme nous venons de le vivre avec cette transition de la saison 2 et 3.De ce fait, lava durer 104 jours (15 semaines), ce qui est un peu plus long que la dernière saison, qui n'avait pas dépassé les 75 jours et 11 semaines. Nous devrions donc avoir 14 ou 15 semaines de défis. Toutefois, nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise, ou d'un report, selon comment Epic Games voit les choses.Pour ce qui est du lancement de la saison 4, il est probable qu'il ait lieu dans la foulée, sauf incroyable surprise, soit le dimanche 18 septembre 2022. Il est cependant trop tôt pour tirer des conclusions. Nous en saurons bien évidemment davantage au moment voulu et en fonction des événements dansces prochaines semaines.Concernant les défis, vous pouvez retrouver la liste complète des défis de la saison 3 à cette adresse