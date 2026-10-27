Inoxtag débarque dans Fortnite avec des objets exclusifs

Le célèbre créateur de contenu Inoxtag entre dans l'histoire en devenant le premier Français à intégrer la prestigieuse série Icônes de Fortnite. Annoncée lors de la Paris Games Week, sa tenue exclusive et ses accessoires célèbrent son parcours, de ses débuts vidéoludiques jusqu'à son ascension de l'Everest.

C'est une annonce qui marquera l'histoire de la création de contenu en France. Inoxtag franchit un nouveau cap monumental en devenant officiellement le tout premier créateur de contenu français à rejoindre la très sélective série Icônes de Fortnite. Cette consécration a été révélée en grande pompe à l'occasion de la Paris Games Week, un événement incontournable pour tous les passionnés.

Une annonce spectaculaire lors de la Paris Games Week

La révélation s'est déroulée dans une ambiance électrique lors du tournoi « BACK TO OG ». Cet événement compétitif et festif réunissait la crème des créateurs de contenu francophones. Inoxtag lui-même animait les festivités aux côtés de figures emblématiques d'Internet et de la musique, telles que Michou, Amine, Gotaga, Gazo, Unchained, Toinelag et Naza.

C'est devant un public en délire que le jeune vidéaste a pu dévoiler son avatar virtuel, marquant ainsi son empreinte indélébile dans l'univers du Battle Royale d'Epic Games.

Un hommage à un parcours hors norme

Avec plus de 9,5 millions d'abonnés sur la plateforme YouTube, Inoxtag s'est imposé comme l'un des créateurs les plus influents de sa génération. Son succès, initialement forgé grâce à ses vidéos humoristiques et ses parties sur Fortnite, a ensuite pris une tout autre dimension. En 2024, son documentaire Kaizen, retraçant son ascension vertigineuse de l'Everest, a touché un public bien au-delà de la sphère vidéoludique. Les développeurs ont tenu à intégrer des références subtiles à ces multiples aventures directement dans le jeu.

Le créateur n'a pas caché son émotion face à cet accomplissement, rappelant ses débuts modestes et le soutien infaillible de sa communauté.

Cette tenue, ce n'est pas que la mienne. C'est celle de toutes celles et ceux qui me suivent depuis mes premières vidéos sur Fortnite, de la Team Croûtons, de toutes celles et ceux qui ont cru en moi quand je n'étais personne. La voir arriver dans Fortnite, le jeu où tout a commencé, est pour moi un de plus beaux symboles de la concrétisation d'un rêve !











Les objets exclusifs disponibles en boutique

Pour permettre aux joueurs de célébrer cette arrivée historique, une panoplie complète d'objets cosmétiques est proposée. Ces éléments sont disponibles dans la boutique officielle du jeu pour une durée limitée, précisément du 27 octobre à une heure du matin, heure de Paris, jusqu'au 5 novembre. Les fans devront donc faire vite pour acquérir ces pièces de collection.

Voici le détail des objets intégrés pour l'occasion :

La tenue « Inoxtag », qui comprend également une version spécialement adaptée pour le mode LEGO.

L'accessoire de dos « Sac douillet d'Ace », conçu à l'effigie de son fidèle compagnon à quatre pattes.

La pioche « Kaizen », un clin d'œil évident à son exploit d'alpinisme.

L'emote « P'tit 4x4 », pour célébrer les victoires avec style.

Le revêtement d'arme ou de véhicule « Inoxtagué ».

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Cette collaboration illustre parfaitement la volonté d'Epic Games de tisser des liens de plus en plus étroits avec les personnalités qui font vivre son jeu au quotidien, tout en offrant aux joueurs français une représentation inédite à l'échelle internationale.