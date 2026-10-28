Fortnite dévoile Chasse aux trésors, sa nouvelle saison avec Luffy et son équipage

Epic Games vient de dévoiler les premières images de la prochaine mini-saison de Fortnite, intitulée Chasse aux trésors. Prévue pour le 1er novembre, cette mise à jour majeure marque l'arrivée très attendue de l'univers de One Piece, accompagnée de nombreuses surprises pour clôturer ce chapitre.

Les développeurs de Fortnite viennent de nous dévoiler la toute première bande-annonce de sa prochaine mini-saison de transition, baptisée Chasse aux trésors. Alors que l'événement d'Halloween touche à sa fin, les joueurs se préparent à hisser les voiles dès le 1er novembre pour une aventure inédite. Cette saison spéciale, qui fera le pont vers le chapitre 8 prévu pour décembre, promet de bouleverser l'île avec un thème pirate assumé et des collaborations d'envergure.

L'univers de One Piece prend le contrôle de l'île

L'attraction principale de cette nouvelle saison est sans conteste l'arrivée de la licence One Piece. Le court trailer, narré par un personnage masqué mystérieux, confirme la présence de nombreux membres de l'équipage de Chapeau de paille. Les joueurs pourront ainsi incarner Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, mais aussi des figures iconiques comme Buggy et Ace.

Il se murmure même que Tony Tony Chopper pourrait faire son apparition en tant que familier. Le célèbre Vogue Merry, premier navire de l'équipage, remplacera le traditionnel bus de combat pour larguer les joueurs au-dessus du champ de bataille.

Des lieux emblématiques et de nouvelles armes mythiques

La carte subit une refonte totale pour adopter une forme de crâne, véritable symbole de la piraterie. Plusieurs points d'intérêt majeurs tirés du manga ont déjà été identifiés, tels que Arlong Park et le village de Foosha.

Côté arsenal, l'île regorgera de nouvelles armes thématiques. Les joueurs pourront mettre la main sur un tromblon, un fusil d'assaut d'inspiration seizième siècle, ainsi que le lance-pierre d'Usopp. Les capacités mythiques de Luffy, notamment ses célèbres attaques élastiques, seront également de la partie pour dynamiser les affrontements.





D'autres collaborations inattendues et le retour de Geno

Si One Piece tient le haut de l'affiche, Epic Games n'a pas oublié de diversifier ses partenariats. Le trailer laisse entrevoir l'arrivée du rappeur A$AP Rocky, ainsi que des versions pirates très attendues de Hatsune Miku et Kasane Teto. De nouvelles variantes animées de Hope et Jonesy viendront également enrichir le passe de combat.

Mais l'intrigue principale n'est pas en reste. Geno semble avoir échappé à tout contrôle et menace d'atteindre cette nouvelle réalité.

Un gameplay repensé avant le chapitre 8

En termes de mécaniques de jeu, un changement majeur intrigue déjà les joueurs. Les esprits et les sites d'extraction semblent avoir totalement disparu de la bande-annonce, confirmant les rumeurs de leur retrait définitif pour le chapitre 8.

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Cette décision est globalement très bien accueillie par une communauté désireuse de revenir à une méta plus classique. Davantage d'informations concernant la carte et le butin devraient être partagées dans les jours précédant le lancement officiel de cette chasse aux trésors très prometteuse, ce 1er novembre.