Epic Games provoque les joueurs avec un concours d'IA à 65 000 $

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 octobre 2026 à 12h19
Epic Games lance la 2026 AI MegaJam et promet de grosses récompenses aux créateurs utilisant l'intelligence artificielle. Une initiative financée à coup de milliers de dollars qui ravive pourtant les tensions avec la communauté des développeurs et des joueurs.
Ajouter aux sources préférées
Epic Games provoque les joueurs avec un concours d'IA à 65 000 $

Epic Games ne recule devant rien pour pousser l'intégration de l'intelligence artificielle dans la création vidéoludique, et ce, en dépit des critiques du public, à croire que le studio aime l'arrogance. Du 12 au 15 novembre, l'éditeur organise la 2026 AI MegaJam, un événement hébergé sur Itch.io où les participants sont invités à concevoir un jeu avec Unreal Engine ou UEFN. À la clé, un total de 65 000 dollars de prix en cash et d'éventuelles subventions pouvant atteindre 50 000 dollars pour les projets les plus marquants.

Une provocation qui peine à séduire l'industrie

tim-sweeney

Contrairement aux Game Jams traditionnelles qui mettent à l'épreuve l'ingéniosité des développeurs indépendants dans un temps limité, cet événement encourage explicitement l'usage d'outils génératifs, de la génération d'assets au code assisté. L'entreprise propose notamment une récompense de 2 500 dollars pour le meilleur journal de bord documentant l'utilisation de l'IA, ou encore pour la meilleure intégration de PNJ animés par des modèles de langage.

Avec son slogan « Vibe your way to 50K » et une illustration promotionnelle affichant des personnages aux mains à six doigts, Epic semble assumer une forme d'ironie face aux critiques. Cependant, les réactions sur les réseaux sociaux s'avèrent particulièrement froides. Les réticences des créateurs et des joueurs face aux contenus générés automatiquement restent vives.

À lire également

Epic Games impose l'intelligence artificielle à ses développeurs, et retarde son jeu Star Wars x Marvel
Fortnite13 octobre 2026

Epic Games impose l'intelligence artificielle à ses développeurs, et retarde son jeu Star Wars x Marvel

Epic Games repousse son jeu de tir très attendu mêlant les univers Marvel et Star Wars. En coulisses, le studio opère un virage radical vers l'intelligence artificielle,…

Même si Tim Sweeney s'affiche régulièrement en faux contre les détracteurs de l'IA et que certains anciens producteurs de la firme minimisent le mécontentement ambiant, la stratégie interpelle. Depuis le lancement de l'Epic Games Store et son bras de fer avec Steam, l'éditeur cherche constamment à redorer son image tout en étant clivant, mais ce pivot agressif vers l'IA générative pourrait accentuer la méfiance du public.

À lire également

Pendant que Tim Sweeney attaque Steam, son propre launcher fait avec l'IA devient une catastrophe inutilisable
16 octobre 2026

Pendant que Tim Sweeney attaque Steam, son propre launcher fait avec l'IA devient une catastrophe inutilisable

Epic Games a déployé une nouvelle version de son launcher, conçue en grande partie par une IA, outil prôné par Tim Sweeney en personne. Mais cette mise à jour est truffée…

L'IA peut-elle vraiment renouveler le format des Game Jams ?

collab-fortnite-saison4

Le principe même de la Game Jam a déjà fait ses preuves par le passé, donnant naissance aux premiers prototypes de jeux devenus cultes comme Celeste, Don't Starve ou The Binding of Isaac: Rebirth, le tout sans la moindre assistance algorithmique. L'urgence de la contrainte temporelle a toujours suffi à stimuler la créativité brute des studios indépendants.

Face à une offre saturée de dizaines de milliers de titres disponibles sur le marché, de nombreux joueurs perçoivent l'utilisation de l'IA comme un critère rédhibitoire plutôt que comme un argument de vente. En tentant de prouver la rapidité d'exécution de ces nouveaux outils, Epic Games prend le risque de valoriser la quantité au détriment de la véritable empreinte artistique.

Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite : Comment changer de pseudo ?
Fortnite 20 octobre 2026

Fortnite : Comment changer de pseudo ?

Pour jouer à Fortnite, il est impératif d'avoir un compte Epic Games, lequel vous permettra d'évoluer sur les champs de bataille de votre battle royale préféré. Cependant, pour certains d'entre vous, la création de ce compte remonte déjà à quelques mois, une époque où vous n'aviez peut-être pas les mêmes goûts qu'aujourd'hui.
Fortnite Skin Generator, le générateur de skins pour Fortnite
Fortnite 20 octobre 2026

Fortnite Skin Generator, le générateur de skins pour Fortnite

Fortnite Skin Generator est l'un des sites permettant de générer un ensemble de skins dans Fortnite, afin de ne pas toujours porter les mêmes en jeu.
Fortnite : Pioche Minty, comment l'obtenir ?
Fortnite 20 octobre 2026

Fortnite : Pioche Minty, comment l'obtenir ?

Alors que de nombreux cosmétiques sont d'ores et déjà présents au sein du mode Battle Royale de Fortnite, la pioche Minty, de son nom complet Merry Mint, ou Bonbon festif en français, semble être particulièrement attendue et prisée par de nombreux joueurs, mais comment peut-on être sûr de la récupérer ?
Fortnite : Quand se termine la saison 4 du chapitre 7 ?
Fortnite 20 octobre 2026

Fortnite : Quand se termine la saison 4 du chapitre 7 ?

La date de fin de la saison 4 du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
La collaboration Fortnite et One Piece pourrait bien ne pas être au cœur de la prochaine saison
Fortnite 20 octobre 2026

La collaboration Fortnite et One Piece pourrait bien ne pas être au cœur de la prochaine saison

La prochaine mini-saison de Fortnite pourrait bien décevoir les fans d'anime. Alors que les rumeurs pointaient vers une collaboration massive avec One Piece, de nouvelles affiches promotionnelles découvertes en Espagne suggèrent une aventure pirate totalement différente.
Epic Games impose l'intelligence artificielle à ses développeurs, et retarde son jeu Star Wars x Marvel
Fortnite 13 octobre 2026

Epic Games impose l'intelligence artificielle à ses développeurs, et retarde son jeu Star Wars x Marvel

Epic Games repousse son jeu de tir très attendu mêlant les univers Marvel et Star Wars. En coulisses, le studio opère un virage radical vers l'intelligence artificielle, imposant à ses équipes de nouvelles méthodes de développement qui bouleversent l'industrie et soulèvent de nombreuses interrogations.

commentaire (0)