Epic Games provoque les joueurs avec un concours d'IA à 65 000 $

Epic Games lance la 2026 AI MegaJam et promet de grosses récompenses aux créateurs utilisant l'intelligence artificielle. Une initiative financée à coup de milliers de dollars qui ravive pourtant les tensions avec la communauté des développeurs et des joueurs.

Epic Games ne recule devant rien pour pousser l'intégration de l'intelligence artificielle dans la création vidéoludique, et ce, en dépit des critiques du public, à croire que le studio aime l'arrogance. Du 12 au 15 novembre, l'éditeur organise la 2026 AI MegaJam, un événement hébergé sur Itch.io où les participants sont invités à concevoir un jeu avec Unreal Engine ou UEFN. À la clé, un total de 65 000 dollars de prix en cash et d'éventuelles subventions pouvant atteindre 50 000 dollars pour les projets les plus marquants.

Une provocation qui peine à séduire l'industrie

Contrairement aux Game Jams traditionnelles qui mettent à l'épreuve l'ingéniosité des développeurs indépendants dans un temps limité, cet événement encourage explicitement l'usage d'outils génératifs, de la génération d'assets au code assisté. L'entreprise propose notamment une récompense de 2 500 dollars pour le meilleur journal de bord documentant l'utilisation de l'IA, ou encore pour la meilleure intégration de PNJ animés par des modèles de langage.

Vibe your way to 50K. The 2026 Epic AI MegaJam begins Nov 12: https://t.co/aAXEqj7zmE https://t.co/h3Kgs9Y5zH — Unreal Engine (@UnrealEngine) October 22, 2026

Avec son slogan « Vibe your way to 50K » et une illustration promotionnelle affichant des personnages aux mains à six doigts, Epic semble assumer une forme d'ironie face aux critiques. Cependant, les réactions sur les réseaux sociaux s'avèrent particulièrement froides. Les réticences des créateurs et des joueurs face aux contenus générés automatiquement restent vives.

Même si Tim Sweeney s'affiche régulièrement en faux contre les détracteurs de l'IA et que certains anciens producteurs de la firme minimisent le mécontentement ambiant, la stratégie interpelle. Depuis le lancement de l'Epic Games Store et son bras de fer avec Steam, l'éditeur cherche constamment à redorer son image tout en étant clivant, mais ce pivot agressif vers l'IA générative pourrait accentuer la méfiance du public.

L'IA peut-elle vraiment renouveler le format des Game Jams ?

Le principe même de la Game Jam a déjà fait ses preuves par le passé, donnant naissance aux premiers prototypes de jeux devenus cultes comme Celeste, Don't Starve ou The Binding of Isaac: Rebirth, le tout sans la moindre assistance algorithmique. L'urgence de la contrainte temporelle a toujours suffi à stimuler la créativité brute des studios indépendants.

Face à une offre saturée de dizaines de milliers de titres disponibles sur le marché, de nombreux joueurs perçoivent l'utilisation de l'IA comme un critère rédhibitoire plutôt que comme un argument de vente. En tentant de prouver la rapidité d'exécution de ces nouveaux outils, Epic Games prend le risque de valoriser la quantité au détriment de la véritable empreinte artistique.