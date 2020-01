Fortnite : Pioche Minty, comment l'obtenir ?

Alors que de nombreux cosmétiques sont d'ores et déjà présents au sein du mode Battle Royale de Fortnite, la pioche Minty, de son nom complet Merry Mint, ou Bonbon festif en français, semble être particulièrement attendue et prisée par de nombreux joueurs, mais comment peut-on être sûr de la récupérer ?

Attention aux arnaques

Comment récupérer la pioche Minty ?

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Fortnite.

Depuis quelques jours, des milliers de joueurs se sont lancés le défi d'être les heureux propriétaires de la pioche Minty, qui semble être devenue le Graal absolu. Bien évidemment, au vu de l'engouement généré par cette dernière,... Il est important de préciser, pour les plus jeunes d'entre vous, que certaines personnes malhonnêtes profiteront de la situation, et particulièrement de cet emballement général, pour en tirer profit pécuniaire. Les différents serveurs Discord, vous promettant monts et merveille en échange de l'invitation de vos contacts, notamment la fameuse pioche, ou encore les tarifs, plus ou moins, attractifs ne sont sûrement que de pures arnaques.La société en charge du développement de Fortnite génère, comme vous vous en doutez,. Afin de continuer sur cette lancée, Epic Games a annoncé, il y a quelques jours, que de nombreux nouveaux produits Fortnite inédits, en plus de cartes V-bucks prépayées de différentes valeurs , seront disponibles dans de diverses boutiques pour les fêtes de fin d'année. Chez certains revendeurs en France, dont les noms n'ont pas été encore divulgués,, dans la limite des stocks disponibles.Certains de ces codes semblent avoir été, rendant cette pioche bien plus rare qu'elle ne le sera dans quelques semaines. En France,. N'hésitez donc pas à vous renseigner auprès des vendeurs présents dans ces magasins afin de savoir si vous serez éligible, ou non, en fonction de vos achats, pour recevoir un code pour la tant espérée pioche Bonbon festif.