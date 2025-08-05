Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 4 du chapitre 6 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 août 2025 à 18h54
La troisième saison du chapitre 6 de Fortnite est sur le point de se terminer. Mais quand et à quelle heure sera lancée la saison 4 du chapitre 6 ?
Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 4 du chapitre 6 ?
Le chapitre 6 de Fortnite va continuer à avancer avec une quatrième saison, marquée par l'arrivée de nouveaux super-héros, mais aussi l'univers d'Halo, dans le but de faire venir et revenir les joueurs. Quoi qu'il en soit, la saison 4 du chapitre 6 du battle royale est toute proche, et avec sa sortie imminente, certains se demandent à quelle heure va être lancée la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite.

Quand commence la saison 4 du chapitre 6 ?

fortnite-halo
Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison et sa sortie en temps normal. Pour cette transition entre la saison 3 et 4, les choses sont un peu différentes, puisque nous avons déjà eu un événement la semaine dernière et que le thème est connu depuis quelques jours, entre Halo et Power Rangers. Il n'y aura donc pas de nouvel événement et Epic Games devrait publier la nouvelle saison par le biais d'une mise à jour, sans fioriture.

Chargement du sondage...

0 votant

De fait, le rendez-vous est donné dès le jeudi 7 août 2025, en début de journée. Cette date est connue depuis le lancement de la saison 3, étant donné qu'Epic Games indique toujours la durée de ses saisons, bien que des modifications ont eu lieu puisque nous aurions normalement dû l'accueillir ce vendredi 8 août. 

À quelle heure commence la saison 4 du chapitre 6 ?

Concernant l'heure de sortie de la saison 4 de Fortnite, Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement, mais il est facile de faire des suppositions, tant le studio fonctionne toujours de la même manière. Comme l'indique l'image, la saison va se terminer à 7h30 heures, heure française (mais des changements de dernière minute peuvent avoir lieu). 

heure-sortie-saison4-fortnite
De fait, la maintenance des serveurs va débuter dans la foulée, ce 7 août, et il ne sera plus possible de lancer une partie quelques minutes avant et durant toute la durée de la maintenance. À partir de 7h30 heures, les développeurs publieront la mise à jour de la saison 4 sur les serveurs de Fortnite. S'ensuivra une maintenance de plusieurs heures, avec une heure de sortie pour la saison 4 du chapitre 6 en milieu ou fin de matinée selon comment évoluent les choses (aux alentours de 11 heures). Comme toujours, le patch à télécharger risque d'être assez important, plus qu'une mise à jour habituelle.

Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.

Quelles nouveautés pour la saison 4 ?

heure-sortie-fortnite-saison4-chap6
Naturellement, jusqu'au grand moment de la révélation, nous n'aurons aucune certitude sur toutes les nouveautés de cette quatrième saison du chapitre 6. Epic Games a toutefois donné quelques précisions sur les skins, avec la présence de l'univers d'Halo et des Power Rangers, comme nous vous le disions. Mais plus de détails seront communiqués ces prochaines heures.

Miniature vidéo

Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 7 août pour découvrir la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby
Fortnite 25 août 2026

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.
Pourquoi les parties de Fortnite semblent si vides depuis la nouvelle saison ?
Fortnite 24 août 2026

Pourquoi les parties de Fortnite semblent si vides depuis la nouvelle saison ?

La nouvelle saison de Fortnite fait le plein de collaborations prestigieuses, mais un problème majeur vient gâcher la fête. Les joueurs se plaignent d'une présence massive de bots lors des parties, transformant le Battle Royale en une expérience jugée beaucoup trop facile et artificielle.
Fortnite : Comment obtenir le style Grace Crowne l'infiltrée (Chapitre 7 Saison 4)
Fortnite 20 août 2026

Fortnite : Comment obtenir le style Grace Crowne l'infiltrée (Chapitre 7 Saison 4)

La nouvelle saison de Fortnite est lancée ! Si les collaborations prestigieuses attirent l'attention, les créations originales d'Epic Games ne sont pas en reste. Découvrez comment débloquer le style exclusif Grace Crowne l'infiltrée et ses accessoires dédiés à l'occasion du lancement de la saison 4.

commentaire (0)