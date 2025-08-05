Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 4 du chapitre 6 ?

La troisième saison du chapitre 6 de Fortnite est sur le point de se terminer. Mais quand et à quelle heure sera lancée la saison 4 du chapitre 6 ?
Le chapitre 6 de Fortnite va continuer à avancer avec une quatrième saison,
marquée par l'arrivée de nouveaux super-héros, mais aussi l'univers d'Halo, dans le but de faire venir et revenir les joueurs. Quoi qu'il en soit, la saison 4 du chapitre 6 du battle royale est toute proche
, et avec sa sortie imminente, certains se demandent à quelle heure va être lancée la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite
.
Quand commence la saison 4 du chapitre 6 ?
Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison
et sa sortie en temps normal. Pour cette transition entre la saison 3 et 4, les choses sont un peu différentes, puisque nous avons déjà eu un événement la semaine dernière et que le thème est connu depuis quelques jours, entre Halo et Power Rangers. Il n'y aura donc pas de nouvel événement et Epic Games devrait publier la nouvelle saison par le biais d'une mise à jour, sans fioriture.
De fait, le rendez-vous est donné dès le jeudi 7 août 2025, en début de journée
. Cette date est connue depuis le lancement de la saison 3, étant donné qu'Epic Games indique toujours la durée de ses saisons, bien que des modifications ont eu lieu puisque nous aurions normalement dû l'accueillir ce vendredi 8 août.
À quelle heure commence la saison 4 du chapitre 6 ?
Concernant l'heure de sortie de la saison 4 de Fortnite
, Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement, mais il est facile de faire des suppositions, tant le studio fonctionne toujours de la même manière. Comme l'indique l'image, la saison va se terminer à 7h30 heures, heure française (mais des changements de dernière minute peuvent avoir lieu).
De fait, la maintenance des serveurs
va débuter dans la foulée, ce 7 août, et il ne sera plus possible de lancer une partie quelques minutes avant et durant toute la durée de la maintenance. À partir de 7h30 heures, les développeurs publieront la mise à jour de la saison 4
sur les serveurs de Fortnite. S'ensuivra une maintenance de plusieurs heures, avec une heure de sortie pour la saison 4 du chapitre 6 en milieu ou fin de matinée
selon comment évoluent les choses (aux alentours de 11 heures). Comme toujours, le patch à télécharger risque d'être assez important, plus qu'une mise à jour habituelle.
Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.
Quelles nouveautés pour la saison 4 ?
Naturellement, jusqu'au grand moment de la révélation, nous n'aurons aucune certitude sur toutes les nouveautés de cette quatrième saison du chapitre 6. Epic Games a toutefois donné quelques précisions sur les skins, avec la présence de l'univers d'Halo et des Power Rangers, comme nous vous le disions. Mais plus de détails seront communiqués ces prochaines heures.
Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 7 août pour découvrir la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite.
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